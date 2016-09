Kauppakeskuksen rakentaminen ei ala tänä vuonna

Aku-Pekka Mölsä



Veturitallien alueelle pitkään suunnitellun kauppakeskuksen rakennustyöt eivät ala ainakaan tämän vuoden puolella.

Rakennusliike U. Lipsasen toimitusjohtaja Antti Lipsanen kertoo, että hanke viivästyy, koska Kesko on lykännyt omaa päätöstään loppuvuodelle.

– Kesko lupasi, että se tekee päätöksen elokuussa, mutta päätös on nyt siirtynyt marras–joulukuulle. Ennen sitä hanke ei värähdä suuntaan eikä toiseen. Kesko on kuitenkin iso kumppani. Neuvottelut on käyty, eikä sieltä mitään negatiivista ole tullut, Lipsanen kertoo.

Jos Kesko jättäytyisi pois, Lipsasen mukaan se aiheuttaa rakennusliikkeelle omat haasteensa.

– Sitten joudumme käymään keskustelua kaupungin kanssa tontin vuokrasta. Kaupungilla on rajut vaateet liittyen tontin tilamääriin.

Lipsasen mukaan kauppakeskus voisi olla Keskon puuttumisen takia pienempi, jos kaupungin kanssa tehtävä sopimus antaisi siihen mahdollisuuden.

– Näillä reunaehdoilla ei voida lähteä liikenteeseen pienemmällä.

Kauppakeskuksen koko on vähintään 36 000 neliötä.

Kaupungin elinkeinojohtaja Markus Vesterinen muistuttaa, että rakennusliikkeellä on vielä reilut kaksi vuotta aikaa saattaa rakennus valmiiksi.

– Tietysti kaupungin puolelta toivotaan, että rakentaminen alkaisi mahdollisimman pian. Ymmärrän, että kun rakennetaan kaupungin suurinta rakennusta, sen synnyttäminen ei ole helppo homma. Hanke on kuitenkin yhä voimissaan, Vesterinen vakuuttaa.