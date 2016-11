Kätzleinissa muisteltiin pyhimystä

Aku-Pekka Mölsä

Pieksämäen keskustassa oli perjantaina nähtävissä ripaus saksalaista kulttuuria, kun päiväkoti Kätzleinin lapset kävelivät Martin-päivän kunniaksi järjestetyssä kynttiläkulkueessa.

Saksalaisittain perinteistä Martin-päivän juhlaa vietetään Martinus Toursilaisen muistoksi. Martinus Toursilainen eli Pyhä Martti oli 300-luvulla elänyt pyhimys.

Kätzlein on Kalevalankadulla toimiva yksityinen päiväkoti, jossa saksan kieli ja kulttuuri ovat vahvasti läsnä.

Päiväkodissa on noin 30 lasta, joista nuorimmat ovat yksivuotiaita ja vanhimmat esikoululaisia. Päiväkotilaiset opettelevat saksaa muun muassa lukukoulun avulla. Lisäksi musiikki, taidekasvatus ja liikunta ovat tärkeässä asemassa.

– Tavoitteenamme on tarjota musiikkileikkikoulu, pianotunnit ja monipuoliset kädentaidot hoitopäivän aikana, päiväkodinjohtaja Tuula Hätinen kertoo.

Päiväkodissa saksa ja suomi sekoittuvat sopivasti keskenään.

Päiväkotiin voi hakea kuka tahansa. Saksalaisia sukujuuria ei vaadita, puhumattakaan siitä, että saksan kieltä pitäisi osata.

– Tänne ei ole mitään testejä, eikä tarvitse olla musikaalinen. Perushoito on samanlaista kuin kunnallisessa päiväkodissa. Ruoka ei tule keskuskeittiöstä, vaan omasta keittiöstä.

Päiväkodin keittiö ei suinkaan valmista vain saksalaisia perinneherkkuja, kuten bratwurstia tai sacher-kakkua, vaan suomalaista ruokaa. Erityisesti kasviksia tarjotaan paljon.

Hätisen mukaan vanhemmat haluavat tuoda lapsensa saksalaiseen päiväkotiin kielen lisäksi kulttuurin takia.

– Saksa on vanha kulttuurikieli lähtipä opiskelemaan mitä tahansa taiteen alaa. Esimerkiksi musiikissa saksan kieli tulee varmasti vastaan. Toinen syy on se, että englannin moni oppii peruskoulussa. Saksa on hyvä alku lähteä opiskelemaan muita kieliä.

Päiväkoti Kätzlein on hyväksytty palvelusetelin palvelun tuottajaksi. Sen takia hintataso on suurin piirtein samansuuruinen kuin kunnallisella puolella.

Kätzlein on perustettu vuonna 1997. Ensimmäiset 12 vuotta se sijaitsi Lampolahdenkadulla entisen poliisiaseman kolmannessa kerroksessa. Vuonna 2009 päiväkoti on ollut Kalevalankadulla entisen kirjaston paikalla.

Perjantaina saksan kieli raikui keskustan tuntumassa, sillä päiväkotilaiset ja päiväkodin työntekijät lauloivat saksankielistä valonlaulua Laterne.

Martin-päivän teemoihin kuuluvat perinteisesti lähimmäisenrakkaus ja auttaminen.

Perjantaina marraskuun pimeydestä ei ollut tietoakaan, sillä kirkas aurinko toi mukavan lisän aamun tapahtumaan.