Karvaiset kaverit vierailivat Perheiden Talolla

Tara McLees

Perheiden Talolla käy kuhina. Ympäri huonetta säntäilee sulassa sovussa lapsia ja koiria, jotka innokkaina hakevat pieniltä kätösiltä rapsutusta. Pieksämäen kaverikoirat ovat tottuneet lapsiin ja rapsutuksiin.

– Meillä kaverikoirissa on mukana sellaisia koiria, jotka tulevat hyvin toimeen lasten kanssa. Toki on niitäkin, jotka eivät osallistu vierailuihin, joissa on lapsia läsnä, kertoo kaverikoiratoimintaa Pieksämäellä pyörittävä Virpi Havu.

Virallisesti kaverikoiratoiminta alkoi Pieksämäellä vuonna 2005, mutta jo aiemmin kaksi kaverikoirakkoa vieraili usein Koivurannan vanhainkodissa ja lastentapahtumissa Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekeskuksen eläinpäivinä.

Kaverikoiratoiminta on Kennelliiton alaista toimintaa. Kaverikoirat tunnistaa oranssista työasustaan eli huivista kaulassa.

Perheiden Talolle kaverikoirat suuntasivat maanantaina ilahduttamaan lapsia ja aikuisia. Lastentarhanopettaja Heidi Seppänen kertoi, että idea koirapäivästä syntyi syysloman kunniaksi.

– Kerhomme ovat nyt syyslomalla, koska noudatamme aukioloissamme koulujen toiminta-aikoja. Halusimme kuitenkin keksiä jotain mukavaa perheille myös näin lomaviikolla.

Maanantaina oli kaverikoirien vuoro ja eilen tiistaina paikalla vieraili hälytysajoneuvoja.

Erityisesti kaverikoirat saavuttivat suuren suosion. Virpi Havu kertoikin, että lasten ja eläinten kohtaaminen on usein opettavaista ja hauskaa.

– Kaverikoirien kanssa lapset oppivat sen, miten eläintä lähestytään ja miten niiden kanssa ollaan, jos ei ole aikaisempaa kokemusta. Ja esimerkiksi vanhainkodeissa meitä usein odotetaan oikein innolla tuleviksi, Havu nauraa.

Perheiden Talo avasi ovensa syyskuun alussa. Talo tarjoaa avointa varhaiskasvatusta Pieksämäellä muun muassa kerhojen ja avointen perhekerhojen muodossa.

Heidi Seppäsen mukaan pieksämäkeläiset lapsiperheet ovat ottaneet uuden toiminnan mukaan hyvin.

– Voimme todella sanoa olevamme hyvin tyytyväisiä kaikkeen! Palaute on ollut pääosin positiivista, ja otammekin mielellämme palautetta vastaan edelleen.

Vaikka lasten kerhot ovatkin tällä hetkellä täynnä, kehottaa Seppänen kerhoista kiinnostuneita täyttämään Pieksämäen kaupungin nettisivuilta löytyvän hakemuksen.

– Tilanteet muuttuvat ja paikkoja saattaa hyvinkin vapautua. Hakemuksia saa myös täältä meiltä ja päiväkodeista, Heidi Seppänen vinkkaa.