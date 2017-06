Kanttilassa voi tuntea metsän läheisyyden

Aku-Pekka Mölsä

Jos viihtyy metsässä, voi aidon luonnon sijaan suunnata vaikkapa Kanttilan näyttelytilaan.

Siellä on vielä noin kolmen viikon ajan pieksämäkeläisen Laura Sairasen Forest Series -kuvataidenäyttely, joka sisältää eläinaiheisia akryylitöitä.

Sairanen on Pieksämäen Kuvataideseuran kesäkuun taiteilija.

Luonto ja eläimet ovat hänelle tärkeä osa elämää.

– Olen kulkenut metsässä paljon koiran kanssa. Välillä olen pysähtynyt ja vaan kuunnellut ympäristöä. Meillä on upea luonto ympärillä ja suosittelen, että jokainen pysähtyy sinne edes hetkeksi, Sairanen sanoo.

