Kanttila täyttyi oppilaista

Puolet Maaselän koulun oppilaista ja opettajista muutti uusiin tiloihin.

Naarajärvellä sijaitseva Maaselän koulu aloitti toimintansa eilen kahdessa osoitteessa. Koulurakennuksen vanha puoli on nyt eristetty ja tiivistetty sisäilmaongelmien vuoksi, eikä vanhalle puolelle ole enää pääsyä.

Puolet koulusta muutti Kanttilan tiloihin.

– Puhumme Maaselän koulusta Kanttilassa, rehtori Pasi Naumanen sanoo.

Hänen mukaansa koulun opettajat ovat järjestelleet omia luokkiaan Kanttilaan maanantaista lähtien.

Kanttilan tilojen remontti venyi aivan viime metreille saakka. Vielä viime viikolla remontti oli täydessä käynnissä.

Tähän on rehtori Naumasen mukaan hyvin yksinkertainen syy.

– Mitään ei ole haluttu tehdä hutiloiden sen vuoksi, että valmista tulisi nopeasti. Jokainen remontoitu tila on tarkastettu ja tutkittu huolella, ja muutokset on toteutettu ammattitaidolla, hän vakuuttaa.

Maaselän koulun 1–3 luokat, pienluokat ja terveydenhoitajan tilat on nyt sijoitettu uusiin tiloihin. Kanttilaan remontoitiin myös opettajainhuone.

Kanttilassa opettaa kymmenen opettajaa 125 lasta.

– Maaselkään puolestaan jäi noin 120 oppilasta ja seitsemän opettajaa, Naumanen kertoo.

Välitunnit oppilaat viettävät yhdessä Maaselän koulun pihalla.

Rehtori Naumanen on varautunut haasteisiin, joita uudessa koulutilassa aloittaminen mahdollisesti tuo.

Suurimpana haasteena hän pitää opettajakunnan työyhteisön repeytymistä kahtia.

– Kun ollaan kahdessa eri paikassa, niin kyllä se väistämättä vaikuttaa työyhteisöön; kun ei enää olla samalla tavalla yhden katon alla ja jatkuvasti tekemisissä.

Naumanen aikoo kiinnittää erityistä huomiota myös tiedonkulun parantamiseen, jotta kaikki oppilaat ja opettajat sekä vanhemmat ovat koko ajan tasalla asioista.

– Aiomme järjestää vanhemmille mahdollisuuden tulla tutustumaan Maaselän koulun Kanttilan tiloihin mahdollisimman pian.

Naumanen uskoo oppilaiden sopeutuvan uusiin tiloihin nopeasti.

