Kantarellissa huippusato, puolukassakin hyvä

Jari Asikainen

Puolukka on kypsynyt ja sitä on suomalaisissa metsissä hyvin. Paikoitellen on toki pieniä alueita, joilla pölytys ei ole onnistunut toivotulla tavalla, mutta yleisesti ottaen puolukkasato on hyvä.

Myös mustikkasato oli runsas, mutta sateisen kesän vuoksi marjat olivat vetisiä.

– Puolukka on aina satovarmempi kuin mustikka, se kestää paremmin vettä, Luonnonvarakeskus Maa-Aitan toimitusjohtaja Aki Nykänen kertoo.

Tänä vuonna sato on ollut etuajassa melkein lajilla kuin lajilla. Karpalo ei tee tässä asiassa poikkeusta ja Nykänen kehottaakin ihmisiä lähtemään karpalosoille jo syyskuun puolivälissä.

Pilaantumisvaaran takia ei kuitenkaan ole kiirettä, sillä karpalo säilyy lumen alla vaikka seuraavaan kevääseen.

– Karpalo on nostanut suosiotaan viime vuosina. Siitä myös maksetaan paremmin kuin mustikasta, puolukasta puhumattakaan.

Kantarellin eli keltavahveron ystävien kannattaa nyt lähteä metsään, sillä kyseistä sientä on metsissä ennätysmäärät.

Runsas sato ei ole kiinni ainakaan veden puutteesta, joskin Aki Nykänen kertoo, että kosteus on vain yksi tekijä kantarellisadon onnistumisessa.

– Monivuotisten sienirihmastojen käyttäytymistä on vaikea ymmärtää, siihen vaikuttavat muun muassa edellisten vuosien säätekijät ja maan happamuus. Kaikkien asioiden on mentävä nappiin, ennen kuin jotain sientä alkaa tulla oikein kunnolla.

Kantarellin lisäksi suosituimpia ruokasieniä täällä päin ovat haaparousku, herkkutatti ja suppilovahvero.

Hyvät sienipaikat kannattaa katsastaa riittävän usein, sillä esimerkiksi herkkutatti kasvaa täyteen kokoonsa päivässä tai kahdessa ja muutamassa päivässä se on jo mennyt huonoksi. Suppilovahveron kanssa taas ei ole vielä kiirettä, sillä säilyvyyssyiden vuoksi sitä kannattaa kerätä vasta viileämmillä keleillä.

– Tänä vuonna tuli hyvin mustaa torvisientäkin, mutta kaupallisessa mielessä se on vaikea laji. Ostajakunta on rajallinen, käsittelyajat ovat lyhyitä ja kevyenä sienenä sen rahtikulut ovat suuret tuottoon nähden.

Nykästä harmittaa se, että suurin osa suomalaisista ei ymmärrä sienten arvoa ruoanlaitossa. Erityisen vähän sieniherkkujen ystäviä on lapsissa ja nuorissa, joskin heidänkin kohdallaan arvostus on kääntynyt lievään nousuun.

– Nuorista tuskin tulee sienestäjiä, jos heidät vie väkisin metsään. Luulisin, että arvostus kasvaa pikemminkin sitä kautta, että vanhemmat tekisivät hyviä sieniruokia, joihin lapset sitten mieltyisivät.

Tilanne on samankaltainen marjojenkin kanssa. Teollisuuteen menevä marja on pitkälti ulkomaalaisten kerääjien varassa. Yksityiset ihmisetkin ostavat marjaa mielellään, jos vain joku heille niitä keräisi.

– Tästä huolimatta moni työtön viettää aikaansa mieluummin kaljakuppilassa kuin marjametsässä. Sieniä ulkomaalaiset eivät vielä ole ryhtyneet keräämään, kantarellia lukuun ottamatta.