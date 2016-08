Kansainvälinen rippikoulu kiinnostaa ulkosuomalaisia nuoria

Jesse Kuparinen

Kansainvälinen rippikoulu on meneillään Partaharjun toimintakeskuksessa.

Leiri on isompi kuin koskaan aiemmin, kun rippikoululaisia on noin seitsemänkymmentä. Väenpaljoudesta ei ole kuitenkaan koitunut ongelmia, ja järjestäjien mukaan Partaharjussa saattaa olla nyt hengeltään kaikkien aikojen ryhmä.

Osallistujia Suomen lisäksi 14 maasta. Osallistujista noin puolet asuvat Suomessa, tosin heistäkin moni on aiemmin asunut ulkomailla.

Rippikoulu päättyy huomenna torstaina konfirmaatiotilaisuuteen.

Vietnamista Singaporeen muuttava Roope Mäkelä, seatlelainen Dora Varsa ja Belgiassa koko elämänsä hollantilais-suomalaisessa perheessä elänyt Alison Wetzelaer ovat viihtyneet leirillä ja tutustuneet uusiin ihmisiin eri puolilta maailmaa.

Kolmikosta jokaisella on kuitenkin sukua Suomessa.

Heidän isosensa, Pariisissa asunut, mutta pian Lontooseen muuttava Oskari Vaaranmaa on sitä mieltä, että kyseessä on epätavallisen yhtenäinen ryhmä. Hän on toistamiseen isosena ja hänen nykyisen ryhmänsä yhteishenki on omalla tasollaan.

Kansainvälisten nuorten päämotivaationa leirille saapumiseen toimivat Suomessa asuvat sukulaiset ja myös halu saada ainutlaatuista uskonnollista kasvatusta, kun rippikouluja ei ulkomailla juurikaan nähdä.

Alisonia lukuun ottamatta heillä ei myöskään juurikaan ole uskonnon opetusta kouluissaan. Uskontoa kuitenkin käsitellään esimerkiksi historian mukana.

– Minulla oli kavereita viime vuoden riparilla. Pidin ajatuksesta tutustua uusiin ihmisiin tällaisessa ympäristössä, Alison kertoo.

Nuorten mielestä kansainväliselle rippileirille osallistuminen on helpompaa kuin normaalille leirille, jossa moni tuntisi toisensa ennestään.

– Täällä tutustuu helpommin muihin kuin sellaisella leirillä, jossa on jo valmiita ystäväporukoita, Oskari pohtii.

Myös leirillä käydyt keskustelut ovat olleet antoisia.

– Jotkut keskustelut ovat olleet tosi silmiä avaavia. Olemme muun muassa keskustelleet maailman ongelmista, Dora selittää.

Leiri on ollut niin ikään hyvin opettavainen.

– Koen oppineeni paljon ihan uskonnon perusasioista, Roope sanoo.

Kulttuurien eroavaisuuksiakin ilmeni, esimerkiksi rukousten ulkoa opettelu oli Doralle aivan uusi asia.

Aivan kuin tavallisissa suomalaisissa rippikouluissakin, nuorten suhtautuminen uskontoon vaihtelee. Osa on toisia kiinnostuneempia uskonnosta, mutta Oskarin mukaan monet nuorista ovat ainakin jollain tasolla mukana kristinuskoon liittyvissä asioissa.

– Sisällöllisesti opetuksemme vastaa muitakin rippikouluja. Leirillä tutustutaan omaan uskoon ja Jumalaan monenlaisin metodein ja samalla opitaan sosiaalisuutta ja vuorovaikutustaitoja, kertoo pastori Tarja Liljendahl.

Leirin kuriin rippikoululaiset ovat hyvin tyytyväisiä.

– Se on juuri sopiva. Ei liiallinen, mutta asiallinen. Hyvä kuri kuitenkin takaa myös meille turvaa, Oskari toteaa.

Jokainen nuorista huolehtii hyvistä yhteyksistä Suomeen. Vietetty aika vaihtelee parista kuukaudesta pariin viikkoon ja keskittyy useimmiten kesään.

Nuoret kokevat olevansa ainakin osaksi suomalaisia, mutta koetun suomalaisuuden aste vaihtelee paljonkin.

Roope ja Oskari kokevat olevansa ensisijaisesti suomalaisia, Alison pitää itseään puoliksi hollantilaisena ja puoliksi suomalaisena.

– En voi sanoa olevani täysin suomalainen, koska en ole täällä ikinä asunut.

Dora kokee taas olevansa enemmän amerikkalainen kuin suomalainen.

Jokainen kuitenkin on yhteyksissä suomalaiseen kulttuuriin ja puhuu suomea.

Kansainvälinen rippikoulu voikin tarjota mahdollisuuden kokea yhtenäisyyttä vanhempien ja nuorten välillä.

– Moni vanhempi haluaa kansainvälisen nuoren tutustuvan suomalaiseen kulttuuriin rippikoulun avulla. Tällainen suomalainen rippileirijärjestelmä on melko ainutlaatuinen, Liljendahl toteaa.

Nuoret ovat nauttineet leiristä täysin sydämin ja Roope ja Alison ovat jopa miettineet isoseksi lähtemistä. Myös Dora sanoisi viihtyvänsä isosena, mutta:

– Vietän pari viikkoa vuodessa Suomessa isovanhempieni luona. Minulla ei ole aikaa isostouhuille, kun haluan olla isovanhempieni kanssa.

Uusiin rippikoulukavereihin jokainen aikoo kuitenkin pitää yhteyttä.

– Tapaamisen järjestäminen voi olla melko hankalaa, mutta ainakin sosiaalisen median kautta olemme yhteyksissä, Roope tuumii.

Nyt järjestettävä leiri on kolmatta kesää Partaharjussa.

Aiemmin paikkana toimi Keuruun Pöyhölä, ja kaiken kaikkiaan nyt järjestettävä leiri on 64:s ja seitsemäs Pieksämäellä. Kahdeksas leiri alkaa heti edellisen päätyttyä.