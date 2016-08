Kaikenikäisten harrastus

Jesse Kuparinen

Kuntonyrkkeily on monipuolinen ja kaloreita polttava liikuntalaji, joka kasvattaa jatkuvasti suosiotan. Näin kertovat Pieksämäelle luennoimaan ja kuntonyrkkeilytuntia ohjaamaan saapuneet entinen ammattinyrkkeilijä Amin Asikainen ja monipuolinen viihdetaiteilija Mikko Kartano.

He ovat kiertäneet tänä vuonna ympäri Suomea levittämässä tietoa hyvinvoinnista ja kuntonyrkkeilyn hyödyistä. Keskimäärin heidän tunneilleen on osallistunut 20–30 ihmistä, mutta Kittilässä ilmoittautuneita oli jopa 150.

– Siellä jouduimme pitämään useamman kuntonyrkkeilytunnin, Asikainen kertoo.

Kuntonyrkkeily houkuttelee paikalle kiinnostuneita teineistä eläkeikäisiin niin miehiä kuin naisiakin.

– Noin kaksi kolmesta harrastajasta on naisia. Miehiä on löytänyt paikalle entistä paremmin, mutta on jännä etteivät he vieläkään nöyrry mielellään ohjattuihin harjoituksiin. Syytä kyllä olisi, Amin Asikainen puhahtaa.

Asikainen painottaakin, että kuntonyrkkeily on vahvasti tekninen laji. Sen hyvin oppimisessa saa kulumaan aikaa eikä vääränlaisella harjoittelulla päästä kunnollisiin tuloksiin.

– Tuntuu, että jotkut asiaansa osaamattomat kuntonyrkkeilyohjaajat kuluttavat enemmän aikaa rannesiteiden oikeaoppisen sitomisen opettamiseen kuin itse asiaan. Silloin ei puhuta välttämättä kuntonyrkkeilystä vaan jumpasta.

Oikeaoppinen kuntonyrkkeily sen sijaan voi olla hyvinkin raastava laji. Kaksikko kertoo, että tunnissa voi kulua helposti 700 – 800 kaloria ja nesteitä häviää jopa pari kiloa.

Millainen on sitten perinteinen kuntonyrkkeilytunti?

– Aloitamme alkulämmittelystä, sitten tehdään hyppyjä ja pomppuja. Tämän jälkeen päästään itse asiaan eli teemme lyöntiharjoituksia ilmaan, säkkiin ja sitten kaverin käsiin. Lopulta palautellaan vähän, Asikainen selostaa.

Lajissa on hyvin pieni loukkaantumisen riski.

– Vaikka toisin voisi ajatella, esimerkiksi painonnostossa ja salibandyssa loukkaa itsensä helpommin. En ole nähnyt tunneillamme edes revähdyksiä. Rystysiin voi tietysti tulla pieniä vammoja, mutta siteet suojaavat aika hyvin.

Kartano haluaa painottaa ohjaajan tärkeyttä kuntonyrkkeilyssä.

– Ohjaajan pitää pystyä tarvittaessa myös henkilökohtaiseen ohjaukseen. Aminia on kehuttava, että hän on hyvin helposti lähestyttävä ja auttaa mielellään, Kartano kehuu.

Kuntonyrkkeilytunnille oli saapunut pieksämäkeläinen Marjut Ilmoniemi, joka kertoo harrastaneensa lajia jo kahdeksan vuoden ajan.

– Lisäksi olen toiminut ohjaajana pari vuotta. Se on yksi osasyy, miksi tulin tänne. Haluan oppia ohjaukseen uusia jippoja, Ilmoniemi sanoo.

Hän kertoo harrastavansa kuntonyrkkeilyn lisäksi muitakin lajeja kuten kahvakuulaa, mutta muut lajit eivät ole yhtä lähellä hänen sydäntään.

– Samanlaista tunnetta ei saa mistään muusta kuin kuntonyrkkeilystä. Tässä yhdistyy tehokas kuntoilu mahtavaan stressin tai aggression poistoon. Lisäksi lajista saa muotoiltua itselleen niin raskaan kuin haluaa.

Ilmoniemen mukaan lajista tekeekin helposti lähestyttävän se, että huonompikuntoinenkin saa itselleen sopivan, kuluttavan treenin. Hän onkin huomannut, että ainakin Pieksämäellä aktiivisia harrastajien määrä on lisääntynyt.

Lisäksi uteliaita lajikokeilijoita riittää.

– Moni haluaisi harrastaa useammankin kerran viikossa, mutta Pieksämäellä se ei ole mahdollista. Täällä viikossa pääsee ohjattuun harjoitteluun vain kahdesti, kun monet haluaisivat nostaa viikkokerrat kolmeen. Ikävä kyllä näkyy, että paikkakunnalla ei ole suuria nyrkkeilyperinteitä, Ilmoniemi valittelee.

Hän haluaa rohkaista uusia ihmisiä kokeilemaan kuntonyrkkeilyä.

– Kuntonyrkkeily kohottaa kuntoa ja poistaa stressiä. Lisäksi täräyttelystä on apua niska–hartia-ongelmiin. Lisäksi voin kehua, että ainakin Pieksämäen Kisattarien kuntonyrkkeilijöillä on todella hyvä yhteishenki!