Joulun tunnelma syntyy sävelillä

Tara McLees

Jäppilästä kotoisin oleva, nykyisin Jäppilän ja Pieksämäen rajalla asuva Heidi Hirvonen on istahtanut pianonsa ääreen harjoittelemaan joululauluja jo kesällä.

Hirvonen esiintyy tänä jouluna kolmessa konsertissa, joista ensimmäinen järjestetään Jäppilän kirkossa keskiviikkona 30. marraskuuta kello 18.

Joululaulujen harjoitteleminen ja läpikäyminen on ollut pitkä prosessi, mutta jouluihmiseksi tunnustautuvaa Hirvosta tämä ei haittaa vähääkään.

– Aikaisemmin on tuntunut, että joulunaika menee hirveän nopeasti ohi. Nyt konsertteja valmistellessa olen saanut nauttia joulun tunnelmasta ja kaikesta siihen liittyvästä jo pidemmän aikaa.

Joulukonsertteihin hän on valinnut useita tunnettuja joululauluja, mutta mukaan on päässyt myös uudempaa tuotantoa.

– Viime jouluna löysin itselleni aivan uuden joululaulun nimeltä Tiesitkö. Se jollain lailla iski minuun heti, ja siitä tuli heti yksi suosikki joululauluistani.

Perinteisistä joululauluista konserteissa kuullaan muun muassa laulut Arkihuolesi kaikki heitä, Jouluyö juhlayö, Me käymme joulun viettohon ja Tulkoon joulu.

Hirvonen kertoo harrastaneensa musiikkia pienestä pitäen.

– Tulen hyvin musikaalisesta perheestä, isäni on hyvin taitava haitaristi. Lapsena tykkäsin laulella koko ajan ja kotiseurakuntani helluntaiseurakunnan kuoroissa lauloin myös lapsena.

Nuorena musiikki jäi kuitenkin hiukan taka-alalle.

– Nuorena olin koulukiusattu, ja musiikki vain jäi. Tunsin kuitenkin koko ajan, että se on siellä päässäni edelleen ja että olen saanut Jumalalta musiikinlahjan, joka jää käyttämättä.

Aikuisiällä Hirvonen työskenteli Virtasalmen palvelukoti Kivitaskussa, missä hän tutustui paremmin työkaveriinsa Kristiina Reinikainen-Alankoon, joka tunnetaan Pieksämäellä laulunopettajana.

– Kristiinan kanssa jutellessa minussa alkoi uudestaan herätä innostus musiikkia ja laulamista kohtaan, Hirvonen hymyilee.

– Aloitin laulutunneilla käynnin ja nyt olenkin käynyt tunneilla jo noin seitsemän vuotta.

Laulamisen lisäksi Hirvonen innostui johtamaan seurakuntansa nuorisokuoroa. Kun kuoro jäi kuitenkin tauolle, yhdisti hän voimansa ystävänsä kanssa ja alkoi esiintyä itsekin.

– Ystäväni säesti minua, kun lauloin. Nykyään käyn esiintymässä erilaisissa hengellisissä tilaisuuksissa kaikkialla, minne minut kutsutaan. Olen esiintynyt paljon myös erilaisissa perhejuhlissa.

Joulukonserteissa Hirvosella on taustallaan useita muusikoita. Jäppilän konsertissa Hirvosta säestävät hänen luottokitaristinsa Henri Järvinen sekä viulisti Jasmin Kaartti ja haitaristi Minna Tiitinen. Lisäksi mukana on pianovirtuoosi Juhani Ignatius Espoon Tapiolasta.

– Juhani on aivan ilmiömäinen pianisti, ja on ollut ilo tehdä hänen kanssaan aikaisemminkin töitä. Halusin hänet ehdottomasti mukaan myös joulukonserttiini.

Ignatiuksen musiikkia kuullaan myös pianoversioina sekä Jäppilässä että 20. joulukuuta Pieksämäen helluntaiseurakunnassa järjestettävässä päätöskonsertissa Pieksämäen helluntaiseurakunnan kirkossa.

Näiden konserttien välillä Hirvonen käy laulamassa Juvan helluntaiseurakunnassa.

– Henri ja Jasmin ovat mukana myös Juvalla toisessa joulukonsertissani helluntaiseurakunnan kirkossa itsenäisyyspäivänä kello 16, Hirvonen kertoo.

Hän toivoo, että konserteista muodostuu tunnelmallisia ja rauhallisia tilaisuuksia, joista jokainen joulun ajasta pitävä nauttii.

– Konsertit ovat ihana tapa laskeutua joulun tunnelmaan. Viime vuonna saimme todella hyvää palautetta konserteista, ja se palaute vaikuttikin paljon siihen, että uskalsin tänä vuonna lähteä samaan uudestaan.