Joukkopako valtuustosta

Jaana Virtanen Jorma Ylönen

Huhtikuun kuntavaaleissa on varmasti ehdokkaana 12 nykyistä Pieksämäen kaupunginvaltuuston jäsentä. Ehdokkuutta harkitsee 14 ja pois on jäämässä 17 valtuutettua.

Keskeinen syy vaaleista sivuun jäämiselle on usein se, että kulunut kausi on koettu erityisen rankaksi.

– On ollut vain hankalia ja vielä hankalampia asioita, sanoo kuntapolitiikan jättävä pitkäaikainen keskustan valtuutettu Tarja Varonen Jäppilästä.

Samanlaisen päätöksen tehnyt Ilpo Hänninen (kesk.) on ollut kuntapolitiikassa mukana yli 30 vuotta.

– Ei tässä hommassa ole enää mitään mieltä, hän sanoo.

Moni myös kokee antaneensa jo täyden panoksensa vuosikymmenten aikana ja voivansa vetäytyä nyt maakuntauudistuksen alla syrjään. Maakuntavaaleja ja kuntavaaleja kuitenkaan ei ole synkronoitu puolueissa niin, että kuntavaalien alla olisi jo mietitty ehdokkaiden asettamista maakuntavaaleihinkin.

– Ei ole pohdittu vielä maakuntavaalien ehdokasasettelua. Ensin käydään kuntavaalit, kertoo keskustan Pieksämäen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Arto Sepponen.

Kristillisdemokraattien valtuutettu ja kunnallisjärjestön puheenjohtaja Antti Kivimäki kertoo, että hänen puolueessaan on tässä vaiheessa sama tilanne.

– Maakuntavaaleihin toki asetetaan ehdokkaita.

Aika moni valtuutettu on jättämässä päättäjän paikkansa.

– Varmaan vaikeat päätökset vaikuttavat. Porukoita on repeytynyt eri leireihin, tulkitsee tilannetta kaupunginhallituksen puheenjohtaja Erkki Huupponen (sd.), joka toivoo, että yhteisymmärrystä ja yhtenäisyyttä alkaisi vähitellen löytyä.

– Se ei ole hyvä asia, jos liitoskunnista Virtasalmelta ja Jäppilästä alkaa porukka jäädä pois.

Sosiaalidemokraattien päätyminen kahteen eri paikallisyhdistykseen ja kahteen ryhmittymään ei Huupposen mielestä ole pilannut henkilöiden keskinäisiä suhteita, vaikka näkemyseroja onkin ollut, pystytään yhteistyötä tekemään.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja aikoo itse olla tulevissa vaaleissa ehdokkaana ja jos äänimäärä on riittävä, on hän valmis jatkamaan johtavassa luottamustehtävässä.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Soili Moilanen (kesk.) sanoo, että hänellä on on 98-prosenttinen varmuus siitä, ettei itse enää ole ehdokkaana. Hän ei ole myöskään ajatellut maakuntavaltuustoon pyrkimistä.

– Valtuustokausi on ollut raskas, eikä yhteistä punaista lankaa näytä löytyvän. Asiat pitäisi puhua avoimesti omassa porukassa, eikä saisi olla sellaista, että pieni porukka puhuu keskenään ja tuo asian julki vasta valtuuston kokouksessa.

Moilanen harmittelee sitä, ettei nuoria tahdo löytyä ehdokkaiksi, vaikka nyt olisi hyvä mahdollisuus päästä läpi, harjoitella kaupunginvaltuustossa ja jatkaa maakuntavaltuustossa.

– Aivan ehdottomasti olen lopettamassa, sanoo myös päättäjänä pitkään ollut Anja Manninen (kesk.).

Hän perustelee päätöstään sillä, että täyttää pian 70 vuotta.

– Nuorempia pitäisi tulla mukaan. Toivon, ettei yksikään yli 70-vuotias jatkaisi politiikassa. Tarvitaan uusia ihmisiä ja uusia ajatuksia.

Mannisen mielestä Pieksämäellä olisi pitänyt tehdä kuluneen valtuustokauden alussa valtuustosopimus, jossa linjataan painopistealueita ja yhteistyön periaatteita.

– Toivon, että seuraava valtuusto sellaisen tekisi.

