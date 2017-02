Jäällä voi päästää itsensä valloilleen!

Ice Skating Tour liikutti lapsia Kontiopuiston koulun jäällä

Tara McLees

Jos Kontiopuistossa ihmeteltiin eilen perjantaina kaikuvia lasten iloisia kiljahduksia ja naurua, johtui se luistelukentällä meneillään olevasta Ice Skating Tourista. Luistelutapahtuma kokosi Kontiopuiston koulun kentälle runsaan osanottajajoukon pitkin aamupäivää.

Tapahtumaan osallistuivat niin Kontiopuiston koulun oppilaat kuin muiden alakoulujen innokkaat luistelijat.

Eilinen perjantai tarjoili koululaisille oivalliset sääolosuhteet talviseen liikuntaan. Yhdeksänvuotiaat Sofia Väisänen ja Julia Lirkki kertoivat ottavansa ilon irti hieman erilaisesta koulupäivästä. Luistelu tosin kuuluu molempien tyttöjen harrastuksiin vapaa-ajallakin.

– Me käydään tässä Kontiopuiston kentällä luistelemassa, koska tämä vaan on yksinkertaisesti ihan paras, Sofia nauroi.

– Minulle tämä on rakas paikka ja se on lähellä kotia, Julia lisäsi.

Ice Skating Tourin innostavat ohjaajat ja kovalla soitetut hittibiisit kirvoittivat kokeneilta luistelijatytöiltä monta naurua päivän aikana.

– Täällä on ollut tosi kivaa! Luisteleminen on ihanaa, kun siinä saa päästää itsensä valloilleen, Julia summasi.

Tytöt kertoivat aloittaneensa luistelun jo hyvin nuorina. Julian opastajana toimi äiti ja Sofialle luistelun salat opetti isä.

– Kaikkein tärkeintä on muistaa taivuttaa vähän polvia, että pysyy pystyssä, tytöt opastivat aloittelijoita.