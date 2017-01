Ilmestymispäivät muuttuivat

Pieksämäen Lehti jatkaa ilmestymistään kolmena päivänä viikossa kuten tähänkin asti, mutta tämän vuoden alusta lehti ilmestyy tiistaina, torstaina ja lauantaina.

– Toiveita ilmestyspäivien muuttamisesta on tullut pitemmän aikaa useammaltakin taholta. Nyt me vastaamme toiveisiin, sanoo päätoimittaja Sinikka Hakkarainen.

Ilmestymispäivien muuttaminen on vastaus myös ilmoittaja-asiakkaiden tarpeisiin.

– Asiakkaamme ovat toivoneet erityisesti, että lehti ilmestyisi torstaisin. Viime vuosina kaupankäynnin rytmi on muuttunut hyvin loppuviikkopainotteiseksi. Uusilla ilmestymispäivillä pystymme nyt entistä paremmin palvelemaan asiakkaitamme ja tarjoamaan mahdollisuuden ilmoittaa myynnillisesti tärkeinä päivinä, toteaa aluemyyntipäällikkö Tiina Manninen.

Vaikuttaako ilmestymispäivien muutos lehden jakeluun?

Muutos ei vaikuta mitenkään lehden jakeluun taajamien varhaisjakelualueilla. Haja-asutusalueilla vaikutusta on lauantain osalta.

– Haja-asutusalueella lehden tiistain ja torstain jakelutapa ei muutu, mutta lauantaisin ilmestyvät lehdet tullaan jakamaan päälevikkialueella samoihin yhteis- eli niin sanottuihin heittolaatikoihin, joihin muutkin viikonloppuisin ilmestyvät sanomalehdet jaetaan. Viikonloppuisin heittolaatikoihin jaettavien lehtien palvelutaso on kello 10, kertoo Savon Jakelun kuljetuspäällikkö Juha-Matti Aho.