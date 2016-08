Huhuista kannattaa ilmoittaa suoraan vastaanottokeskukseen

Soiselän vastaanottokeskuksen johtaja Jukka-Pekka Itkonen sanoo, että turvapaikanhakijoille on annettu selvät ohjeet siitä, mikä on sallittua ja mikä ei. Sääntöjä ei ole kaikilta osin noudatettu.

– Vastaanottokeskukseen ei saa tuoda eikä säilyttää alkoholia. Olemme löytäneet sitä täältä alkoholia ja se on takavarikoitu.

Vastaanottokeskuksessa on tapahtunut asukkaiden kesken nujakointia. Poliisi on pitänyt pyytää paikalle selvittämään tilannetta.

Itkonen kertoo, että turvapaikanhakijoille on kerrottu suomalaisista tavoista.

– Olemme kertoneet, että Suomessa miehet ja naiset ovat tasa-arvoisessa asemassa. Se pitää heidän hyväksyä. He tulevat suomalaiseen kulttuuriin, emmekä ala sitä madaltaa ja muuttaa. Heidän pitää ymmärtää suomalainen kulttuuri ja sopeutua sen sääntöihin.

Suomessa tapahtuneet turvapaikanhakijoiden tekemät raiskaukset ovat Soiselässä asuvien tiedossa. Soiselässä nostettiin uutisoinnin yhteydessä valmiutta.

– Pyrimme sillä turvaamaan täällä rauhan.

Soiselän vastaanottokeskuksen ulkopuolella on käynyt ulkopuolisia, mutta uhkaavia tilanteita ei ole toistaiseksi syntynyt.

Vastaanottokeskuksen työntekijöiden ensisijainen tehtävä ei ole setviä kuulopuheita.

– Jos näitä tilanteita syntyy, jotka aiheuttavat keskustelua, niin toivoisin, että silloin otetaan yhteyttä vastaanottokeskuksen työntekijöihin, niin voisimme puuttua asioihin.

Itkonen korostaa, että vastaanottokeskuksen työntekijöiden tehtävä on kotouttaa ja perehdyttää turvapaikanhakijat suomalaiseen kulttuuriin sekä lakien ja sääntöjen ymmärtämiseen.

– Suhtaudumme vakavasti ilmoituksiin. Olen esimerkiksi selvittänyt muutaman tilanteen, joissa on ollut perää.

Turvapaikanhakijat voivat liikkua vapaasti Pieksämäellä. Itkonen muistuttaa, ettei vastaanottokeskus ole vankila.