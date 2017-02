Hiihtolomalla luetaan tieteiskirjallisuutta ja fantasiaa

Tara McLees

Pieksämäkeläisten koululaisten hiihtolomaviikko alkaa maanantaina, ja monella lomaviikon suunnitelmat on jo tehtynä. Mikäli suunnitelmat ovat vielä täysin auki, suosittelee Pieksämäen kaupunginkirjaston informaatikko Vilhelm Lönnberg lomalaisia suuntaamaan kirjastoon.

Mikä olisikaan rentouttavampi tapa viettää hiihtolomaa kuin kevyt liikunta kauniissa talvisäässä, jonka jälkeen voi hyvällä mielellä käpertyä lukemaan hyvää kirjaa.

Tarjontaa hiihtolomalukemiseksi löytyy kirjastolta niin e-kirjojen kuin tavallistenkin opusten muodossa kaiken ikäisille lukijoille.

– Nuoremmalle väelle suosittelen esimerkiksi Mintie Dasin kirjoittamia Storm Sisters -kirjoja, joita on nyt ilmestynyt kaksi kappaletta ja molemmat ovat meiltä lainattavissa. Nämä kirjat kiinnostavat erityisesti tyttöjä, sillä kirjoissa seikkailevat naispuoliset merirosvot, Lönnberg vinkkaa.

Tarinat ovat täynnä seikkailua ja vauhdikkaita purjehduksia viiden nuoren tytön matkassa.

– Mielenkiintoista on, että kirjailija on alunperin Intiasta, mutta hän on kirjoittanut kirjat Suomessa. Kirjat on alun perin kirjoitettu englanniksi, mutta käännetty suomeksi.

Lue lisää lauantain Pieksämäen Lehdestä