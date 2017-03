Hiekanpoisto alkaa ensi viikolla

Kevyt tihkusade pitää pölyn loitolla

Aku-Pekka Mölsä

Katuhiekanpoisto piti alkaa Pieksämäellä tällä viikolla, mutta yöpakkasten takia puhdistaminen siirtyy ensi viikkoon.

Koko puhdistuskalusto on käytössä viimeistään pääsiäisviikolla.

Kaupungin katupäällikkö Jorma Savolainen kertoo, että hiekkaa ja hiekoitussepeliä täytyi kuluvana talvena levittää kolme kertaa normaalia enemmän.

– Talvi oli hankala muun muassa teiden jäätymisten takia. Hiekkaa on nyt kyllä paksu kerros. Sen sijaan aurausta oli tänä talvena normaalia vähemmän, Savolainen sanoo.

Työnjako on suunniteltu niin, että kaupunki puhdistaa keskustan ja lähialueiden kadut. Jäppilässä ja Virtasalmella on urakoitsija.

Kaupungin omistamien koulujen ja päiväkotikiinteistöjen tonttialueet hoitaa myös urakoitsijat.

Kaupungin puhdistuskalusto käsittää kolme keräävää harjaa, kolme etuharjaa, joilla voidaan siistiä muun muassa puiden vierustoja, kuorma-auton, kastelutraktorin ja niin ikään kastelua varten vanhan paloauton.

Osa hiekasta on kulkeutunut kaduilta pois lumen poiston myötä.

Hiekanpoisto on ohitse viimeistään toukokuun puolenvälin tietämillä.

Lue lisää tiistain Pieksämäen Lehdestä!