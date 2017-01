”Kun harrastus vie mukanaan, ei paluuta enää ole!”

Tara McLees

Kiia Keisala, 13, oli vain viisivuotias istuessaan ensimmäistä kertaa hevosen selkään. Se oli rakkautta ensi istumalta. Hevosharrastuksen pariin tytön johdattivat Miia-äidin ystävät, jotka aktiivisesti veivät Kiiaa ratsastustallille.

Puolisen vuotta hän ratsasti lainaponeilla, kunnes vanhempien mielessä alkoi kypsyä ajatus oman hevosen hankkimisesta.

– Hankimme meille koko perhettä varten hevosen, ja sillä ratsastivatkin minun lisäkseni äitini ja jopa isovanhempani! Kiia nauraa.

Alusta alkaen oli selvää, että Kiia tähtää huipulle.

– Kiinnostuin koulu- ja esteratsastuksesta jo ihan pienenä ja aloin treenata niitä tosissani. Kun tämä harrastus vie mukanaan, ei paluuta enää ole.

Valmennuksessa tapahtuva ratsastus ja kisaaminen vaativat paljon. Tämä ei kuitenkaan ole koskaan haitannut kunnianhimoista Kiiaa.

– Nykyään käyn ratsastamassa ainakin kuusi kertaa viikossa, ja lepopäivinäkin löydän kyllä usein jonkin ponin ratsastettavaksi. Muutenkin vietän tallilla paljon aikaa, Kiia kertoo.

Moni voisi kuvitella, että hevosharrastus on vain eläinten kanssa touhuamista, mutta kilpatasolla ratsastajalta vaaditaan paljon muutakin.

– Hevosen kunnon lisäksi myös omasta fyysisestä kunnosta pitää pitää hyvää huolta. Valmennusleireillä olemme saaneet paljon opastusta muun muassa ruokavalioon ja lihaskuntoharjoitteluun. Ratsastaminen ei onnistu, jos on itse huonossa kunnossa, Kiia painottaa.

Valmentajien ja Teittilän tallin tukijoukkojen panos nuoren ratsastajan uraan on korvaamaton.

– Päivi Manninen on toiminut ratsastuksenopettajanani alusta alkaen, ja Veera Manninen on tukenut ja opastanut minua koko ajan. Veera on minua muutamaa vuotta vanhempi, joten hänen tukensa on ollut tärkeää, Kiia kiittelee.

Ponien koulumaajoukkueessa Kiiaa valmentaa Kikko Kalliokoski ja vastuuvalmentajana toimii Hanna Heiskanen.

Vuonna 2014 nuori ratsastaja valittiin poniratsukoiden aluekenttärenkaaseen ja vuonna 2015 syksyllä hänet valittiin Suomen poniratsukoiden kenttämaajoukkueen leirille.

– Viime vuoden syksyllä minut valittiin uudestaan ponien kenttämaajoukkueeseen ja samoihin aikoihin sain kutsun Suomen koulumaajoukkuekatsastuksiin. Minun täytyi tehdä valinta, kummassa maajoukkueessa haluan jatkaa ja valitsin kouluratsastusmaajoukkueen, Kiia kertoo.

Kouluratsastusta hän kuvailee turvalliseksi mutta vaikeaksi lajiksi.

– Kouluratsastuksessa on paljon hienosäätöä ja se on vaativaa. Esteitäkin hyppään edelleen, mutta tällä hetkellä kouluratsastus kiinnostaa minua enemmän.

Kiia ratsastaa tällä hetkellä Black Jack -nimisellä ponilla.

– Etsimme pitkään sopivaa kilpaponia. Muutamia hyviä ehdokkaita oli, mutta jotenkin ne eivät sitten kuitenkaan sopineet, Miia-äiti kertoo.

Tämän vuoden tavoitteeksi Kiia on asettanut SM-kilpailut sekä kansallisella tasolla kilpailun.

– Tulevaisuudessa haluan päästä kilpailemaan myös Pohjoismaiden mestaruudesta. Haaveenani on kilpailla myös Euroopan mestaruudesta.