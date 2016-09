Hammashoitolapalvelut muuttivat Keskuskadulta pääterveysasemalle

Jesse Kuparinen

Hammashoitolapalvelut lakkasivat Keskuskadulta viime viikon loppuun. Nyt hammashoito on keskitetty pääterveysasemalle.

Muutto tuli mahdolliseksi, kun pääterveysaseman hammashoidon tiloja laajennettiin. Nyt hoitohuoneita on yhteensä 12 aikaisemman kahdeksan sijaan. Keskuskadulla hoitohuoneita oli viisi.

Lisäksi hammashoidolla on käytettävissä yksi liikkuva hoitoyksikkö, jota voidaan kuljettaa esimerkiksi palvelutaloille.

Ylihammaslääkäri Satu Snellman-Gröhnin mukaan keskittämisen taustalla on toiminnan tehostaminen ja taloudelliset seikat.

– Saman katon alla toimiessa pärjäämme vähemmällä tavara- ja laitemäärällä, hän kertoo.

Henkilöstömäärään muutos ei vaikuta.

Snellman-Gröhnin mukaan palveluiden keskittämisen pitäisi parantaa palvelun tasoa.

– Lokakuussa aloitamme kello 18:aan kestävää iltavuorotoimintaa, mikä parantaa päivätyöläisten mahdollisuuksia hammashoitoon.

Lisäksi etuna on se, että röntgenlaitteet ovat samassa tilassa, mikä nopeuttaa ja yksinkertaistaa röntgenkuviin lähettämistä.

Snellman-Gröhn uskoo myös työyhteisön hitsautuvan tiiviimmässä työpaikassa paremmin yhteen.

– Aikaisemmin me olimme hajaantuneet ja näimme toisiamme vain harvoin. Lisäksi työntekijöille positiivinen juttu muutossa on ruokalapalveluiden ääreen pääseminen.

Kaiken kaikkiaan ylihammaslääkäri on erittäin iloinen kaupungin investoinnista uusiin tiloihin. Hän myös kiittää asiakkaita kärsivällisyydestä remontin aikana.

– Aikoja on jouduttu siirtelemään ja melua kestämään, mutta lopputuloksena on parempi hammashoitola.

Yleisesti Pieksämäen hammaslääkäritilanne on parantunut aikaisemmasta. Esimerkiksi kevään ja kesän aikana kaupunkiin on saatu kaksi uutta hammaslääkäriä.

Snellman-Gröhn näkee, että Itä-Suomen yliopistossa muutama vuosi sitten alkanut hammaslääkärikoulutus on parantanut varsinkin Itä-Suomen tilannetta.

– Toki vieläkin Suomessa on hammaslääkäripulaa kasvukeskusten ulkopuolella, mutta parempaan suuntaan ollaan menossa. Itä-Suomen koulutus näkyy pikkuhiljaa, kun meiltäkin on kysytty jo ensi kesäksi töitä.

Keskuskadun entisiin hammashoitotiloihin muuttaa Hiekanpään koulun oppilashuolto ja kaksi pienryhmää.