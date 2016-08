Haapakosken Korkkinoilla oli väkeä odotettua enemmän

Jesse Kuparinen

Haapakosken Korkkinoille oli löytänyt jopa odotettua enemmän väkeä.

Ruukin pihamaalle siirretty tapahtuma houkutteli paikalle muun muassa robottinäyttelyllä, scifi-kirjallisuuden esittelyllä, elävällä musiikilla ja konttorirakennuksen valokuvanäyttelyllä.

Lämmin ja aurinkoinen sää oli myös houkuttelut paikalle monia vain nauttimaan tunnelmasta ja katselemaan myyntikojuja.

Alueelle valui lisää väkeä tasaiseen tahtiin.

Tapahtuman järjestäjinä toimivat Haapakosken kylätoimikunta, Ruukki ja Aarne Haapakoski -seura.

Haapakosken kyläyhdistyksen puheenjohtaja Mika Lemettinen oli jo puoliltapäivin tyytyväinen väenpaljouteen.

– Kyllä tämä ylittää odotukset. Hienoa, että ihmiset löytävät kulttuuritarjonnan.

Lemettinen painottaa yhteisen tekemisen tärkeyttä kylän hyväksi.

– Sen ansiosta Pieksämäen pohjoisinkin kylä pystyy järjestämään puhuttelevan tapahtuman. Minua ilahduttaa kuinka täällä on ihmisiä laidasta laitaan.

Hänen mukaansa scifi-teema saattoi houkutella omanlaistansa ihmisryhmää ja toisaalta historiallinen sijainti toisenlaista.

– Täällä tehdasmiljöö yhdistyy hienolla tavalla kirjallisuuteen. Väenpaljoudesta päätellen jotain omalaatuista houkuttelevuutta Korkkinoissa on oltava.

Lemettinen muisti kiittää talkoolaisia ja hän oli myös kiitollinen suotuisista säistä.

Tapahtuman jatkosta hän ei osannut vielä sanoa paljoa mitään.

– Toisaalta mitä enemmän porukkaa on, sitä todennäköisemmin tapahtuma jatkuu.

Korkkinoilla jauhoja myynyt Jukka Liikanen Kangasniemeltä oli ensikertaa tapahtumassa.

– Muita tapahtumia on tullut kyllä kierrettyä paljon, Liikanen kertoo.

Hän saapui paikalle jo yhdeksän jälkeen ja tuotteet ovat menneet hyvin kaupaksi.

– Yllättävän hyvin on mennyt. En ole aiemmin täällä myynyt. Johtuisikohan suuri kiinnostus siitä.

Kaikki pöydällä myytävät tuotteet menevät Liikasen mukaan yhtä hyvin kaupaksi.

– Yksittäistä huipputuotetta ei ole.

Paikalle olivat löytäneet myös Maire Kinnunen ja lapsenlapsi Pinja. He olivat ehtineet jo tutustua ruukkiin ja miljööseen sekä syöneet jo lettuja.

– Ne olivat todella maukkaita, Kinnunen naurahtaa.

– Nyt meillä on maha täynnä, hän jatkaa.

Tuttuja he olivat toistaiseksi nähneet melko vähän, mutta joitain sentään.

Suurempia suunnitelmia heillä ei Korkkinoiden lopuksi ollut.

– Nautimme vain tunnelmasta ja kuuntelemme musiikkia. Kun sää on näin hyvä, täällä on mukava olla, Kinnunen päättää.