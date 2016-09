GoSleep-lepotuoleja on jo neljällätoista lentokentällä

Jari Asikainen

Pieksämäkeläisvalmisteisia GoSleep-lepotuoleja, tuttavallisemmin sanottuna unimunia, löytyy jo neljältätoista lentokentältä ympäri maailmaa.

Kevään ja kesän aikana lepotuolit ovat vallanneet Mumbain ja Bangaloren lentokentät Intiassa sekä Pekingin, Hangzhoun ja Xi´anin kentät Kiinassa. Aivan näillä näkymin lepotuoleja menee viidelle muullekin intialaiskentälle.

– Lisäksi käymme parasta aikaa neuvotteluja noin kolmenkymmenen muun kentän kanssa, GoSleepin toimitusjohtaja Jussi Piispanen kertoo.

Piispanen kertoo, että Kiinan kaupat olivat henkisesti tärkeä juttu. Yleensä kiinalaiset tekevät tuotteesta kuin tuotteesta oman versionsa, mutta lepotuoleja he eivät alkaneet kopioida, vaan tilasivat ne suosiolla Pieksämäeltä.

– Asiaan vaikuttaa sekin, että olemme hankkineet lepotuoleillemme kiinalaiset patentit ja tuotesuojan. Muista he eivät välitäkään.

GoSleep toimittaa unimunia kentille vähintään kymmenen kappaleen erissä. Yleensä aloitusmäärä liikkuukin 10–20 lepotuolin paikkeilla ja varustelu räätälöidään lentokentän tarpeiden mukaan.

Asiakaspalaute on ollut kauttaaltaan hyvin positiivista, joten monet kentät ovat sittemmin tehneet lisätilauksia.

– Toimitimme Dubain lentokentälle juuri kahdenkymmenen lepotuolin lisäerän. Dubai oli yksi ensimmäisistä asiakkaistamme, Jussi Piispanen sanoo.

GoSleep saa kustakin lepotuolista käyttöoikeusmaksun sekä käytön mukaan määräytyvät kuukausittaiset lisenssimaksut eli rojaltit. Mikäli verhoiluja tai tekniikkaa tarvitsee uusia, tekee lentokenttä työn tarkkaan määriteltyjen standardien mukaisesti

– Rungoltaan unimuna on äärimmäisen kestäväksi suunniteltu. Rungon käyttöikä on 40–50 vuoden luokkaa.

Unimunat leviävät maailmalle hitaasti, mutta varmasti.

Piispasen mukaan verkkainen tahti johtuu ensisijaisesti siitä, että kansainvälisillä kentillä on monimutkaiset ja valtavankokoiset organisaatiot.

Ensin neuvotellaan arkkitehtiryhmän kanssa joka päättää, sopivatko lepotuolit kentän arkkitehtuuriin ja imagoon. Sitten on vuorossa kaupallinen ryhmä, jonka jälleen alkavat neuvottelut matkustajalogistiikasta vastaavien ihmisten kanssa.

Seuraavaksi on vuorossa lentokentän johtoryhmä. Mikäli kaikki toimijat ovat näyttäneet tähän saakka vihreää valoa, istahtavat Pieksämäen miehet samaan neuvottelupöytään lentokentän turvallisuusryhmän kanssa.

– Nopeimmillaan lepotuolit on saatu kentälle kahdeksan kuukauden kuluttua ensimmäisestä yhteydenotosta. Keskimäärin aikaa kuluu 14–15 kuukautta, Piispanen valottaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että GoSleepin väelle kertyy valtavasti matkustuspäiviä.

– Voi sanoa, että matkustamisesta on jo jäänyt hohto pois. Lisäksi jokaisella kentällä on omat toimintamallinsa: kun menimme Japaniin työkalujen kanssa, turvatarkastuksiin meni aikaa puolitoista tuntia suuntaansa.

Lentokenttien lisäksi toinen lepotuolien markkina-alue ovat toimistot.

Tällä hetkellä unimunia löytyy Tokiossa, Amsterdamissa, Tallinnassa ja Helsingissä toimivista yrityksistä.

– Asiakkaat ovat kansainvälisiä yrityksiä, joiden työntekijät matkustelevat paljon. Niissä on todettu, että on parempi antaa työntekijöiden ottaa pienet torkut kesken työpäivän kuin nuokkua palavereissa.