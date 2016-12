Erityistarkastus ei täysin tyydytä

Jorma Ylönen

Hiekanpään yläkouluhankkeeseen kohdistuneen erityistilintarkastuksen raportti ei täysin tyydytä niitä kuntapoliitikkoja, jotka viime keväänä tekivät aloitteen erityistarkastuksesta.

Raportin ei katsota vastaavan tyhjentävästi kysymyksiin, jotka valtuusto asetti tarkastuksesta päättäessään.

Erityistarkastusta vaativat kaupunginhallituksen jäsenet Risto Ockenström (kesk.), Alpo Salo (sd.), Kaija Viljakainen (kesk.), Heikki Skyttä (kok.), Pia Tenhunen (vas.) ja Tapio Klen (perusdemokraatit).

Valtuusto päätti erityistarkastuksen teettämisestä huhtikuussa äänin 23 – 10.

Pieksämäen Lehti kysyi sunnuntaina edellä mainitun kuusikon mielipiteitä erityistarkastuksesta. Tarkastusraportti on valtuuston käsittelyssä tiistaina.

Risto Ockenström on pettynyt tarkastuslautakunnan toimintaan asiassa.

Lautakunta käsitteli erityistarkastuksen raporttia torstaina, mutta ei tehnyt valtuustolle esitystä, mihin toimiin raportin pohjalta pitäisi ryhtyä. Se päätti vain lähettää raportin valtuustolle tiedoksi.

Ockenströmin mielestä asia pitäisi palauttaa tarkastuslautakuntaan.

– Sen on tehtävä jokin esitys toimenpiteistä, vaikka sitten esitettävä, että raportti ei anna aihetta toimenpiteisiin. Jokin johtopäätöshän erityistarkastuksesta on vedettävä, ei voi olla niin, että sekä tarkastuslautakunta ja valtuusto vain toteavat saaneensa raportin.

Ockenströmin mukaan BDO Audiatorin tarkastaja lähinnä kirjaa tapahtumia, jotka ovat jo olleet tiedossa.

– Olisin kaivannut tulkintaa siitä, onko toimivaltuuksia ylitetty.

Alpo Salo on samaa mieltä kuin Ockenström: tarkastuslautakunnan olisi pitänyt tehdä valtuustolle esitys siitä, onko raportin pohjalta tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin vai ei.

Itse raporttiin hän ei ole tyytyväinen.

– Kaikki esitetään pehmeimmän kautta, eikä oikein mihinkään oteta kantaa.

Heikki Skytän mielestä erityistarkastuksen teettäminen oli paikallaan, jotta huhujen ja mielipiteiden sijaan saataisiin faktoja pöytään.

– Yläkouluprojektin ympärillä on liikkunut kaikenlaista huhua ja väitettä. Olin tarkastuksen kannalla, jotta saataisiin pöytä puhdistettua. Jos tällaista erityistarkastusta ei olisi tehty, se olisi vaikuttanut salailulta ja lietsonut entistä hurjempia huhuja.

Skyttä on itse selvittänyt yläkouluhanketta viime keväänä julkaistussa blogi-kirjoituksessaan (heikkiskytta.fi/).

– Erityistarkastus vastaa muutamiin kysymyksiin, jotka tuolloin jäivät itselleni vaille vastausta. Muutenkin raportti teknisesti vastaa keväällä esitettyihin kysymyksiin, mutta ei aivan tyhjentävästi. Lisäksi se toki herättää muutamia uusia kysymyksiä, eikä ole niin yksiselitteinen kuin olisi voinut toivoa.

Skytän mielestä olisi tärkeää, että tällä valtuustokaudella syntyneet sotkut ja kohut saataisiin selvitettyä tyhjentävästi ennen uuden valtuustokauden alkua.

– Tällainen jatkuva vastakkainasettelu vie pohjaa valtuustotyöskentelyltä. Avoimuutta ja luottamusta puolin ja toisin tarvittaisiin lisää.

Tapio Klenin mielestä erityistarkastus oli jo lähtökohdiltaan pielessä: sen teki tilantarkastusyhtiö BDO Audiator, joka muutenkin on kaupungin tilantarkastaja. BDO Audiator oli ainoa yhtiö, joka jätti erityistarkastuksesta tarjouksen.

– Tarkastaja tutki siten omia jälkiään. Raportissa toki nostetaan esille joitakin epäkohtia, esimerkiksi se, että kaupunginhallituksessa olisi pitänyt tehdä välipäätöksiä hankkeen edetessä.

Klen jää edelleen kaipaamaan vastausta erityisesti yhteen kysymykseen:

– Kuka nimitti toimikunnat arkkitehdin valintaa varten? Olen kysynyt sitä useasti, mutta en ole saanut vastausta. Kaupunginhallitus ei ainakaan ole niitä nimittänyt.

Piia Tenhusen mielestä erityistilintarkastus vastaa osittain keväällä esitettyihin kysymyksiin.

– Olisin joiltain osin toivonut tarkennuksia. Toivon lisäksi, että raportti ei jää pelkästään tiedoksi saatetuksi, vaan käydään keskustelu siitä, miten raportissa esille tulleita asioita parannetaan jatkossa, hän toteaa.

Kaija Viljakainen kertoi sunnuntaina, että ei ole vielä ehtinyt perehtyä tarkastusraporttiin, eikä siksi halunnut kommentoida sen sisältöä.