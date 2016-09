Erikoistilintarkastuksesta tuli vain yksi tarjous

Jorma Ylönen

Hiekanpään yläkouluhankkeen erikoistilintarkastuksen tekee BDO Audiator, eli sama yhtiö, joka muutoinkin toimii kaupungin tilintarkastajana.

BDO Audiator oli ainoa yhtiö, joka jätti tarkastuksesta tarjouksen.

Erikoistilintarkastusta vaatineet kaupunginhallituksen jäsenet mainitsivat erikseen vaatimuskirjelmässään, että tarkastus pitäisi teettää muulla kuin kaupungin nykyisellä tilintarkastusyhtiöllä.

Tapio Klenin (perusdemokraatit) mukaan erikoistilintarkastus ei täytä tehtäväänsä, jos sen tekee kaupungin nykyinen tarkastusyhtiö.

– Tarkastuksesta on järjestettävä uusi tarjouskilpailu. Käsittääkseni se, että tarjouksia jätettiin vain yksi, riittää perusteeksi kilpailutuksen uusimiseen.

Myös Alpo Salo (sd.) on pettynyt, kun tarjouksia ei tullut useammalta tarkastusyhtiöltä.

– Olisi mielellään haluttu ihan ulkopuolinen näkemys Hiekanpään hankkeesta.

Erikoistilintarkastusta vaativat Klenin ja Salon lisäksi Risto Ockenström (kesk.), Kaija Viljakainen (kesk.), Heikki Skyttä (kok.) ja Piia Tenhunen (vas.). Hallitus oli tarkastuksen takana äänin 6 – 5 ja valtuusto äänin 24 – 10.

Erikoistilintarkastuksen kilpailuttamisesta ja tarkastajan valinnasta vastasi tarkastuslautakunta.

Lautakunnan puheenjohtaja Mikko Laakso (sinivihreä kok.) kertoo, että tarjouskilpailu käynnistettiin ennen lomakautta ja se päättyi 12. elokuuta.

Laakson mukaan tarjouksia pyydettiin kahdeksalta tilintarkastusyhtiöltä, joihin oltiin vielä yhteydessä ennen tarjouskilpailun päättymistä ja muistutettiin määräajasta.

– Vaikea arvioida, miksi tarjouksia ei tullut enempää, Laakso sanoo.

Laakso ei epäile, etteikö BDO Audiator pystyisi tekemään erikoistilintarkastusta luotettavasti.

– Kyseessä on laaja tilintarkastusyhteisö, ja erikoistilintarkastus on ihan eri toimintaa kuin kuntien tavanomainen tilintarkastus. Siinä mennään ihan yksityiskohtiin saakka.

Laakso kertoo, että sopimus BDO Audiatorin kanssa on määrä hyväksyä ensi torstaina tarkastuslautakunnassa. Tarkastuksen tekemiseen on aikaa kolme kuukautta, ja sen jälkeen raportti tarkastuksen tuloksista menee tarkastuslautakunnan kautta valtuuston käsiteltäväksi.

Hiekanpään yläkouluhankkeen erikoistilintarkastusta setvitään myös hallinto-oikeudessa.

Arto Sepposen ja Paavo Karvisen valituksen mukaan päätös tarkastuksen käynnistämisestä syntyi väärässä järjestyksessä.

He katsovat, että asia olisi pitänyt saattaa suoraan valtuuston ratkaistavaksi ilman kaupunginhallituksen esitystä, koska erikoistilintarkastus koskee suurimmalta osaltaan kaupunginhallitusta itseään.

Päätös on valittajien mielestä myös lainvastainen, koska valtuuston päätöksenteosta itsensä esteellisenä jäävänneen Alpo Salon (sd.) puoliso Terttu Salo (sd.) on ottanut osaa päätöksen tekoon.

Lisäksi Sepponen ja Karvinen toteavat valituksessaan, että erikoistilintarkastuksen perusteena pitää olla perusteltu epäilys joko väärinkäytöksistä tai törkeästä huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, josta olisi syntynyt vahinkoa kaupungille. Tälläistä epäilyä ei ole heidän mielestään esitetty.

Valittajat vaativat valtuuston päätökselle myös täytäntöönpanokieltoa. Tämän vaatimuksen hallinto-oikeus hylkäsi välipäätöksellään 22. kesäkuuta.