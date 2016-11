Entisen mattopesulan rannassa aukesi avantouintipaikka

Aku-Pekka Mölsä

Pieksämäkeläisten avantouimarien harrastuspuitteet paranivat kertaheitolla, kun entisen mattopesulan rannassa aukesi uusi avantouintipaikka.

Uintipaikan yhteydessä on lämmitetty parakki, jonka PSLiikunta peruskorjasi. Parakkiin on vedetty sähköt ja siellä on omat pukukoppitilat miehille ja naisille.

Koppi oli aiemmin tyhjillään Kontiopuistossa.

Ranta-alueen ympäristöön on tehty myös maisemointia.

Uintipaikkaa ylläpitää ja hoitaa viime maaliskuussa perustettu Pieksämäen avantouimarit ry.

– Pieksämäellä ei ole avantouintipaikkaa, paitsi Partaharjussa. Jotta saimme avannon, sen takia piti perustaa yhdistys, uuden seuran puheenjohtaja Jaana Tikkanen kertoo.

Yhdistyksellä oli avantouintipaikaksi tarjolla entisen mattopesulan rannan lisäksi kolme muutakin vaihtoehtoa: entinen kaupungintalon ranta, Tahiniemen perukoilla sijaitseva rantakaistale ja ranta lähellä Lomapirttiä.

Entinen mattopesula osoittautui parhaimmaksi vaihtoehdoksi.

Avanto on auki ympäri vuorokauden. Uimaoikeuden saa lunastettua seuran 50 euron jäsenmaksua vastaan. Jäsenmaksu pitää sisällän vakuutuksen.

Jos haluaa vaihtaa vaatteet lämpimässä, avainpantti maksaa kymmenen euroa. Pantin saa takaisin uintikauden lopussa.

Jäsenmaksulla kustannetaan muun muassa pumpun toiminta. Pumpun tehtävänä on pitää avanto auki.

Uusi yhdistys on tehnyt varainhankintaa myös myyjäisillä ja arpajaisilla.

– Meillä ei ollut alussa mitään. Vain kova halu uimaan, Tikkanen nauraa.

Tällä hetkellä yhdistyksellä on noin 30 jäsentä, joista suurin osa on naisia.

Tikkanen on harrastanut avantouintia kymmenen vuotta. Ensimmäinen kastautuminen oli Tampereen Suolijärvessä 22 asteen pakkasessa.

Avantouinnilla väitetään olevan useita myönteisiä terveysvaikutuksia.

Jos ensikertalainen haluaa käydä uimassa, kannattaa tutustua toimintaohjeisiin, jotka löytyvät kopin seinältä. Uintireissulle on hyvä lähteä mieluummin kaksin kuin yksin.

Sunnuntaina 4. joulukuuta pidetään avantouintikopin ja -paikan avajaiset. Silloin pääsee kokeilemaan uimista veloituksetta. Tarjolla on myös piparia ja glögiä. Tilaisuus on kello 10–14.

Pieksämäen avantouimareista löytyy lisätietoa Facebookista.