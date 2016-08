Ensimmäiset turvapaikanhakijat saapuivat viime yönä Pieksämäelle

Pieksämäelle saapui viime yönä 52 turvapaikanhakijaa. Tulijat majoittuivat Tahiniemen koululle avattuun hätämajoitusyksikköön.

Kaikki nyt Pieksämäelle saapuneet turvapaikanhakijat ovat miehiä. Suurin osa heistä on irakilaisia ja afganistanilaisia, mutta joukossa on myös kaksi bangladeshilaista, kaksi syyrialaista ja yksi eritrealainen.

Suurin osa miehistä on iältään kahden- ja kolmenkymmenen välillä.

Tulijoita vastaanottamassa oli kolme vastaanottokeskuksen työntekijää, SRP:n Kaakkois-Suomen piirin valmiuspäällikkö sekä muutama SPR:n vapaaehtoinen. Vapaaehtoisten joukossa oli myös paikallisia tulkkeja.

Yöllä tulijoiden tiedot eli nimet, kansalaisuudet, iät ja ID-numerot kirjattiin ylös, minkä jälkeen tarjolla oli vielä pientä iltapalaa. Sen jälkeen matkalaiset ohjattiin nukkumaan.

Tahiniemen koulun hätämajoitusyksikössä on tilat 75:lle turvapaikanhakijalle.

– Tilaa on siis vielä reilulle parillekymmenelle, mutta toistaiseksi ei ole tietoa, onko lähipäivinä tulossa lisää väkeä. Jos varsinainen vastaanottokeskus saadaan avattua nyt parin viikon aikana, voi olla että seuraavat tulijat pääsevät suoraan sinne, kertoo perjantaina työnsä aloittanut vastaanottokeskuksen vt. johtaja Jukka-Pekka Itkonen.