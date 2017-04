Ennakkoäänestyksessä on nyt loppukiri

Helena Nyman

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa olla loppusuoralla. Oman äänensä voi käydä antamassa vielä tänään tiistaina missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa.

Naarajärvellä Kanttilassa maanantai on ollut tähän mennessä vilkkain äänestyspäivä.

– Tänään on käynyt jo 118 äänestäjää ja vielä on monta tuntia jäljellä, kertoi vaalitoimitsija Päivi Nykänen maanantaina iltapäivällä.

Maanantai-iltaan mennessä mennessä Pieksämäellä oli käynyt äänestämässä ennakkoon 3 329 henkilöä, mikä on 21,4 prosenttia äänioikeutetuista.

Koko maan äänestysprosentti oli perjantai-iltana aivan sama.

Kylillä viime keskiviikkona ja torstaina kiertänyt äänestysbussi houkutteli liikkeelle 153 äänestäjää.

Lue lisää tiistain Pieksämäen Lehdestä