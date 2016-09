Ehdokasasettelu alkutekijöissään

Jorma Ylönen

Paikalliset puolueet ovat vasta aloittamassa ehdokkaitten värväämistä ensi kevään kuntavaaleihin.

Ehdokaslistojen kokoamiseen on aikaa hieman alle puoli vuotta, sillä listat pitää jättää helmikuun loppuun mennessä.

Varsinainen vaalipäivä on 9. huhtikuuta.

Pieksämäen perussuomalaisten puheenjohtaja, valtuutettu Veli-Pekka Myyryläinen sanoo, että on tunnusteluja ehdokkaitten saamiseksi on jonkin verran tehty.

Viimeksi perussuomalaisilla oli 14 ehdokkaan lista.

– Meille ei ole ehdokkaitten määrä niinkään tärkeää kuin laatu. Haluamme listallemme suorapuheisia ihmisiä, jotka eivät sorru kiemurteluun. Kiemurtelijoita ja monella pallilla istujia tässä kaupungissa on jo riittävästi.

Myyryläisen mielestä tärkeää olisi nyt saada ehdokaslistoille mahdollisimman paljon sellaista väkeä, joka ei ole työnsä tai muun toimintansa kautta sidoksissa kaupunkiin.

Valtuutettu Risto Mykkänen kertoo, että vasemmistoliiton ehdokashankinta on alkuvaiheessaan. Paikallisyhdistyksellä on 2. lokakuuta kokous, jonka jälkeen on tarkoitus ryhtyä toimeen.

– Joitakin uusia ihmisiä on tullut mukaan toimintaan, ja listan saamme varmasti kasaan. Ehdokaskaarti tulee joka tapauksessa uusiutumaan perusteellisesti viime vaaleihin nähden, Mykkänen kertoo.

Useampi vasemmistoliiton viime vaalien ehdokkaista on jättänyt kuntapolitiikan, muiden muassa pitkäaikainen valtuutettu Ville Vehviläinen ja kaupunginhallituksessa viime vaalien jälkeen kaksi vuotta toiminut Satu Oksanen.

– Kuntapolitiikka on nyt sellaisessa tilassa, että monet pieksämäkeläiset luottamushenkilöt pohtivat vakavissaan jatkamistaan, minä heidän joukossaan, Mykkänen sanoo.

Pohtimista aiheuttavat muun muassa sote-uudistuksen tuoma kavennus kunnan tehtäväkenttään. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kesken seuraavan vaalikauden kunnalta maakunnalle.

– Myös vääjäämättömältä tuntuva keskittämisen kierre syö motivaatiota, Mykkänen sanoo.

Kristillisdemokraatit ovat aloittaneet ehdokashankintansa ja kampanjointinsa kaikkein vauhdikkaimmin Pieksämäellä.

Puolue on jo antanut julki seitsemän ehdokkaan nimet. Lisäksi se on keväästä lähtien kampanjoinut kuukausimarkkinoilla.

Kristillisdemokraattien vaalitaipaleen seuraava suurempi tapaus on puolueen puheenjohtajan Sari Essayahin vierailu Pieksämäellä 2. lokakuuta.

Keskustan vaalipäällikkö, valtuutettu Risto Ockenström kertoo, että tavoitteena on 50 nimen ehdokaslista.

– Toivomme, että mahdollisimman monet nykyisistä valtuutetut lähtisivät edelleen ehdokkaiksi.

– Uusia ehdokkaita etsimme puolueen aktiivien toimesta ympäri pitäjää. Vaalituloksen kannalta on tärkeää saada kattava lista, jossa kaikki kunnan osat ovat edustettuina, Ockenström sanoo.

Ockenströmin mukaan vaalien ajoittuminen kevääseen on ehdokkaitten värväyksen kannalta parempi kuin entinen aikataulu, jolloin vaalit ajoittuivat lokakuuhun.

– Tuolloin aikaa oli kesälomien jälkeen vain pari kuukautta.

Pieksämäen demarileiri kokoaa listaa yhdessä, vaikka puolueen väki onkin tätä nykyä jakaantuneena kahteen yhdistykseen, Pieksämäen Sosialidemokraatteihin ja Pieksämäen Demareihin.

– Emme ole asettaneet ehdokkaitten määrälle tavoitetta, mutta aiomme kasata monipuolisen listan, jossa on sekä vanhoja tuttuja nimiä että uusia tulokkaita, Pieksämäen Sosialidemokraattien puheenjohtaja Kaija Kollanus sanoo.

Demarijärjestöjen yhteistä vaalitoimikuntaa johtaa Erkki Huupponen ja sen jäseniä ovat Kaija Kollanus, Alpo Salo, Heikki Martikainen, Mauri Kietäväinen ja Mauri Kekkonen.

Pieksämäen Kokoomuksen puheenjohtaja Pekka Seppä ennustaa kaikilla puolueille kivistä tietä ehdokkaiden hankinnassa.

– Vaali vaalien jälkeen innostus ehdokkaaksi lähtemiseen tuntuu vähenevän. Valtuutettuna toimimista ei pidetä tällä hetkellä kovin kiitollisena tehtävänä.

Sepän mukaan kokoomus tavoittelee suurin piirtein samaa ehdokasmäärää kuin viimeksi eli noin 30 nimen listaa.

– Ehdokkuuteen sitoutuneita varmoja nimiä on nyt hieman alle kymmenen. Tarkennamme tavoitetta sitten kun valtuusto on päättänyt, kuinka monta valtuutettua ensi kaudelle valitaan.

Vihreiden ehdokashankinta käynnistyy lokakuun alussa pidettävän palaverin jälkeen.

Vuonna 2012 vihreiden listalla oli vain viisi nimeä.

– Tavoitteena on saada jalkeille ainakin enemmän ehdokkaita kuin viimeksi, Pieksämäen seudun vihreiden puheenjohtaja Tiia Leikas sanoo.