Auringon UV-säteily on nyt kohtalaisen korkea

Tara McLees

Auringon UV-säteily on viime päivinä ollut melko korkea koko maassa. Auringosta tuleva UV-säteily vaurioittaa helposti ihosoluja, jolloin ihossa tapahtuu muutoksia. Pahimmillaan nämä muutokset voivat johtaa ihosyöpään.

Kauneuspiste Seikun kosmetologi Anniina Heikkinen kertoo huomanneensa, että mediassa uutisoidaan jälleen paljon uv-säteiden vaaroista. Kosmetologina hän tuntee hyvin auringon aiheuttamien vaurioiden pitkäaikaisvaikutukset ihossa.

– Jos iho palaa pahasti, voi sen aiheuttamat vauriot tulla näkyviin vasta vuosienkin päästä. Pahimmillaan vauriot aiheuttavat ihosyöpää eli melanoomaa.

Omassa työssään Heikkinen ei ole usein törmännyt todella pahoihin auringon aiheuttamiin ihovaurioihin, mutta esimerkiksi kosmeettiset ongelmat ovat hänelle tuttuja.

– Muun muassa pigmenttihäiriöt ihossa, joita me kosmetologit paljon hoidamme. Pigmenttihäiriöt häiritsevät monesti ihmisiä, jos kasvoissa on isojakin maksaläikkiä. Niitä pystytään kuitenkin hoitamaan erilaisilla hoitotuotteilla, jotka vaalentavat läiskiä. Tietenkin täytyy muistaa, että aurinkosuojaa tulee käyttää entistä tarkemmin pigmenttihäiriöissä, sillä ne tummenevat helposti uudestaan.

Markkinoilla on runsaasti erilaisia aurinkosuojatuotteita niin kasvoille kuin koko vartalollekin. Heikkinen suositteleekin eri vahvuuksia vartalon eri osille.

– Kasvoille suojakerroin olisi hyvä olla se 50. Yleisin suojakerroin kasvoille on 30–50. Vartalolle suojakerroin 30 on hyvä. Aurinkorasva on se, mikä estää liiallisen uv-säteilyn pääsyn iholle, Heikkinen opastaa.

Auringon UV-säteilyn vuoksi ihossa muodostuu melaniinipigmenttiä ja iho ruskettuu. Rusketus ei kuitenkaan suojaa ihoa palamiselta. Tummakin rusketus vastaa korkeintaan suojakerrointa 4.

Lasten ihon suojaaminen aurinkoisilla keleillä on erityisen tärkeää.

– Leikki-ikäisille lapsille suosittelen aurinkosuojaa ja vaatetusta. Rasvaa tulee laittaa kaikkiin näkyviin paikkoihin, kuten naamaan, niskaan ja käsiin sekä jalkoihin. Aivan vauvoille ei aurinkorasvaa suositella käytettäväksi, Heikkinen sanoo.

17-vuotiaat Roosa Kollanus ja Essi Muurilainen kertovat käyttävänsä auringossa aina aurinkorasvaa.

– Kyllä se on ollut niin ihan lapsesta pitäen. Äiti käski aina pienenä käyttää rasvaa, Kollanus kertoo.

Muurilainen puolestaan haluaa suojata ihoaan entistä paremmin, sillä hän on juuri saanut uudet akne-lääkkeet.

– Palan muutenkin tosi nopeasti, joten nyt minun on käytettävä suojakerrointa 50.

Nuoret naiset kertovat kiinnittäneensä huomiota auringon vaaroihin toden teolla vasta koulussa, kun terveystiedon tunnilla aiheesta puhuttiin.

– Silloin tuli sellainen olo, että oho! Aika rajuja juttuja, naiset tuumaavat.

Kosmetologi Heikkinen muistuttaakin, että jo nuorena ihoa tulisi suojata auringolta tehokkaasti.

– Nuorten kannattaa muistaa se, että aurinko vanhentaa ihoa, jos sitä ei suojaa. Kolmekymppisenä iho voi näyttää yli nelikymppisen iholta, jos auringolta ei ole suojauduttu ja ihoa muistettu hoitaa.

Ikä itsessään vaikuttaa ihoon ohentavasti.

– Vaikka olisikin sellainen ihotyyppi joka ruskettuu eikä pala helposti on muistettava, että iho ohenee iän myötä. Vanhemmiten iho saattaa siis palaa herkemmin.

Palanutta ihoa Heikkinen suosittelee hoitamaan erityisillä after sun -tuotteilla, jotka kosteuttavat, rauhoittavat ja viilentävät ihoa.

– Ja jos iho on kovin pahasti palanut, voi kohdassa pitää myös kylmäpussia. Rasvaaminen on kuitenkin todella tärkeää, sillä palaessaan iho kuivaa. Apteekista voi myös hakea tehokkaampia tuotteita, Heikkinen opastaa.