Attendon palvelutalon rakentaminen alkaa aikaisintaan ensi keväänä

Aku-Pekka Mölsä

Tekninen lautakunta käsittelee tänään asemakaavan muuttamista Jäppilän Heikinlammentiellä sijaitsevalle kiinteistölle.

Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava Attendo Oy on suunnitellut kaupungin omistamalle tontille yksikerroksista palvelutaloa.

Palvelutalon rakentaminen alkaisi aikaisintaan ensi keväänä.

– Rakennusaika on noin kymmenen kuukautta, joten voi olla, että valmista on vuoden 2018 puolella, Attendon kiinteistökehittäjä Anna Kummila sanoo.

Hän lisää, ettei Attendo lähde tekemään mitään ennen kuin kaava-asia on selvä.

Attendon suunnittelemissa olisi rakentaa Heikinlammentielle 15-paikkainen ryhmäkoti tehostettua hoivaa eli ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville ihmisille ja lisäksi kymmenen palveluasuntoa itsenäisempään asumiseen kykeneville.

Hoivakoti toisi Pieksämäelle noin 15 uutta työpaikkaa.

Koska kaavan käsittely on vielä kesken, ei rakennusurakoitsijastakaan ole tietoa. Kummilan mukaan on mahdollista, että hanke työllistää myös pieksämäkeläisiä yrityksiä.

Kummila sanoo, että hoivakodin rakentamiskustannukset eivät ole vielä tiedossa, koska hanke on alkuvaiheessa ja urakkatarjouksia ei ole vielä pyydetty.

Hoivakoti on suunniteltu Attendon Mummola-konseptin mukaisesti. Konseptin ideana on, että kaikki asukkaat asuvat omissa asunnoissaan, joissa on omat kylpyhuoneet ja palveluasunnoissa myös omat keittiöt ja asuntokohtaisesti terassit.

Se, keitä hoivakotiin tulee asukkaiksi riippuu Kummilan mukaan paljon Pieksämäen kaupungista ja muista palvelun piiriin sijoittavista kunnista.

– Hoivakotiin voi toki tulla asukkaaksi myös itsemaksavana. Kun hoivakoti tulee Jäppilään, niin ajatuksena on, että se palvelisi myös jäppiläläisiä.

Attendolla on jo ennestään Huvilakadulla hoivakoti Puistokartano. Kummilan mukaan idea Jäppilän hoivakodista syntyi viime keväänä.

– Meidän analyysin mukaan Jäppilä on paikka, missä on kysyntää.

Attendolla on Suomessa noin 80 samalla menetelmällä suunniteltua hoivakotia kuin Jäppilään suunnitteilla oleva. Yhteensä yrityksellä on hoivakoteja Suomessa noin 150.

Kummilan mukaan kunnat ja hoivakotien läheisyydessä asuvat ihmiset ovat pääsääntöisesti suhtautuneet myönteisesti Attendon hoivakotihankkeisiin.

Kummila arvelee, että Suomessa tarvitaan hoivakoteja entistä enemmän varsinkin niillä paikkakunnilla, joissa ikääntyviä asuu paljon.

– Laitoshoitoahan halutaan koko ajan purkaa. Paljon on myös ollut keskustelua siitä, onko kotihoito omassa asunnossakaan kaikkien kannalta edullisin ja paras ratkaisu. Palveluasumisessa voi olla tällöin puolensa, kun turva ja palvelut ovat lähellä.

Attendon rakennushanke on kooltaan 1 450 neliötä. Rakennushanke ylittäisi voimassa olevan asemakaavan mukaisesti rakennusoikeuden 750 neliöllä.

Mikäli lautakunta hyväksyy tänään kaavamuutoksen, seuraavaksi ehdotus on nähtävillä 30 vuorokautta.

Jos sinä aikana ei tule muistutuksia tai lausuntoja asia etenee kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Jos muistutukset ovat sellaisia, että kaavaa pitää muuttaa, täytyy kaavaehdotus laittaa uudelleen nähtäville.

Valtuuston päätös on odotettavissa mahdollisesti vielä tänä vuonna. Rakennusluvan hakeminen ja naapureiden kuuleminen toistamiseen jäänee alkuvuoteen.