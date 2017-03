Arvaamaton kevät on jo tehnyt hallaa teille

Aku-Pekka Mölsä

Kevään vaihtelevat kelit eivät ole mitään herkkua tiestölle ja teiden kunnossapitäjille.

Työmaapäällikkö Petri Lempinen Savon Kuljetuksesta kertoo, että päällystetyille teille on kevään aikana syntynyt reikiä vuorokauden lämpötilavaihteluiden takia.

– Esimerkiksi Kangasniemellä valtatie 13 suorastaan purkautuu. Sorateiltä löytyy ihan kaikkea; sohjoa, polanteet pettävät, katveisilla alueilla voi olla jäätikköä. Yhden tien varrella voi olla monenlaista keliä lyhyelläkin matkalla, Lempinen jatkaa.

Reikien syntymistä edesauttaa myös liikenne.

– Liikenteen yhteisvaikutus murentaa kuoppia isommiksi. Kun päällysteet ovat vanhoja ja huonokuntoisia, ne ovat alttiimpia rikkoontumisille.

Tällä viikolla aurauskalusto on lähtenyt liikkeelle herkästi. Lempinen sanoo, että tiistain ja keskiviikon välisenä yönä koko kalusto oli liikenteessä auraamassa ja poistamassa polanteita Pieksämäen ympäristössä.

Lätäköiden estämiseksi aurauspenkkoja on työnnetty lähemmäksi ojia, eli tehty niin sanottuja sohjo-ojia.

– Tällaisen talven jälkeen, kun on satanut vettä ja ollut nollakeliä, tien reunaan on syntynyt reunajäätikköä, joka estää sulamisvesien pääsyn ojaan. Traktorilla ja höyryllä on pyritty tekemään reunajäätikköön aukkoja, mutta se on ensiapua. Yöpakkasten takia sulatettu aukko jäätyy umpeen.

Lempinen ei vielä osaa arvioida tuleeko kelirikosta paha.

– Viime vuonna ennustettiin, että tulisi paha kelirikko, mutta viime kevät oli helppo. Toki märkää on ollut nyt koko talven.

Mikäli kelirikosta tulee vaikea, se voi aiheuttaa ongelmia sorateille ja raskaalle kalustolle.

– Sekin riippuu tiestä. Viime keväänä ei tarvinnut yhdellekään tielle laittaa painorajoituksia Pieksämäen alueella. Painorajoitus koskee lähinnä puutavara-autoja. Esimerkiksi maitoautot saavat kulkea painorajoitetuilla teillä edelleen.

