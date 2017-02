Arkkitehti Eero Lundén haluaa yläkouluseikkailulle riidattoman päätöksen

Jaana Virtanen

Hiekanpään yläkoulun suunnittelua tehnyt arkkitehti Eero Lundén haluaa odottaa kouluhankkeeseen liittyvien asioiden selkiintymistä ennen kuin päättää siitä, osallistuuko uudelleen käynnistettävään arkkitehtisuunnittelun tarjouskilpailuun.

– Pitää katsoa, millainen kilpailutus on tulossa ja mikä on sen aikataulu, hän sanoo.

Lundén sanoo haluavansa ennen kaikkea päästä ratkaisuun yläkoulun arkkitehtisuunnittelun keskeyttämisestä kaupungin kanssa neuvoteltavista korvauksista.

– Emme halua tapella kenenkään kanssa. Olemme arkkitehtitoimisto ja meidän tehtävämme on suunnitella rakennuksia.

Arkkitehti ei ota kantaa siihen, mihin hänen tekemänsä suunnittelu kaatui.

– Suunnittelua tehtiin pitkään ja homma lähti käyntiin. Pitäisi kysyä poliitikoilta, miksi tähän päädyttiin. Koulu olisi valmistunut selkeästi aiemmin, jos suunnittelua olisi jatkettu alkuperäisellä aikataululla.