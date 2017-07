Aku-Pekka Mölsä

Pieksämäkeläislähtöisellä Eeva Saarenpäällä on mukava, mutta vaativa esiintymisrooli. Leppävirralla keskiviikkona ensi-iltansa saaneessa Tauno & Ansa -laulukomediassa Saarenpää esittää Ansa Ikosta.

Saarenpää on valmistautunut rooliin huolella.

– Olen katsonut vanhoja elokuvia jo lapsesta asti. Olen myös lukenut Ansa Ikosesta kertovaa kirjallisuutta, Saarenpää sanoo.

Hänen mukaansa roolihahmon esittäminen on vaativaa juonen kulun takia.

Lue lisää lauantain Pieksämäen Lehdestä.