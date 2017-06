Aku-Pekka Mölsä

Kulttuurikeskus Poleenin avaria seiniä koristaa tämän kesän ajan kuvataitelija Kaarina Sepposen (s. 1938) työt.

Sepponen on meritoitunut taitelija,ja hänen teoksiaan on ollut näytteluissä ulkomaita myöten.

Suomessa teoksia löytyy useista julkisista rakennuksista, kuten tietysti Poleenista.

Poleenin kesänäyttely on syväluotaus Sepposen taiteilijauraan.

Näyttelyn kuraattori Veikko Halmetoja kertoo tutustuneensa Sepposen töihin viime syksynä.

– Halusin, että näyttelyssä tulee esille töiden monipuolisuus, Halmetoja kertoo.

Näyttelyssä ei ole Sepposen uran alkuaikojen töitä, koska niitä on yksityisomistuksessa ihmisten kodeissa. Näyttelyssä töitä kuitenkin on 1980-luvulta saakka. Uusimmat ovat 2000-luvulta.

– Niissä näkyy johdonmukainen linja. Kaarina on yksi modernismin uranuurtajia Suomessa ja kuulunut suomalaisten konstruktivistien pieneen, mutta lahjakkaaseen joukkoon.

Konstruktivistien taidehistorialliset juuret ovat venäläisessä avantgardessa, joka ammensi paljon ikonitaiteesta.

Halmetoja sanoo, että Pieksämäellä Kaarina Sepponen nähdään pieksämäkeläisenä taiteilijana, mutta pääkaupunkiseudulla hänet tunnetaan suomalaisena taiteilijana.

