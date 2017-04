Askartelua ja päihtyneen auttamista

Aku-Pekka Mölsä

Pieksämäellä kuntapolitiikassa 16 vuotta mukana ollut Mirja Loponen (kesk.) on istunut monet vaalit vaalilautakunnassa.Tulevana sunnuntaina hän toimii Kulttuurikeskus Poleenissa sijaitsevassa äänestyspisteessä vaalilautakunnan puheenjohtajana.

Vaikka Loponen on nähnyt Pieksämäellä useat vaalit, on kuntavaaleissa kuitenkin omanlaisensa pöhinä.

– Äänestyspaikoilla näkyy innostus, koska silloin äänestetään sitä omaa kuntalaista. Tosin äänestysprosentti on ollut alhainen ja varmaan se jää nytkin matalaksi. Joidenkin vaalien aikaan kaupunki kustansi äänestäjille kahvipaketin kiitokseksi äänestämisestä. Äänestäminen oli sen takia aktiivisempaa, mutta sitten alkoi kuulua valituksia, että kahvi oli pahaa, Loponen nauraa.

