Nyt puhutaan päihteiden käytöstä

Suomessa vietetään tällä viikolla ehkäisevän päihdetyön viikkoa. Tänä vuonna huomio kiinnitetään erityisesti ehkäisevän päihdetyön hyviin käytäntöihin.

– Teemana on Kysy, se kannattaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että päihteiden käyttöön liittyvistä asioista pitää ja kannattaa kysyä. Esimerkiksi ammattilaiset kohtaavat usein työssään sellaisia tilanteita, joissa tekisi mieli kysyä asiakkaalta päihteiden käytöstä, mutta se saattaa olla hyvin vaikeaa, Pieksämäen nuorisotoimen erityisnuorisotyöntekijä Pia Niilo-Rämä toteaa.

Päihteiden käytöstä puhuminen ja asian ottaminen esiin tukee ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa.

Eri kohderyhmät kaipaavat erilaista lähestymistä. Nuorten kohdalla päihteidenkäytöstä puhuminen tulee nuorisotyöntekijöillä vastaan usein.

– Lähtökohtaisesti tietenkin kaikki meidän tapahtumat ja toiminta ovat päihteettömiä. Sen sanelee jo lakikin. Nuorten kohdalla päihteiden käytöstä kuitenkin puhutaan ja esitetään kysymyksiä meille työntekijöillekin. Pyrimme siihen, mitä tämän vuoden teemassakin painotetaan, että aina kannattaa kysyä, Pia Niilo-Rämä toteaa.

Pieksämäellä on tehty aktiivisesti töitä ehkäisevän päihdetyön eteen jo vuosia. Muun muassa kuutosluokkalaisille on ollut tarjolla elämyksellinen päihdetietousreitti, joka järjestettiin aiempina vuosina aina loppukeväästä.

Viime vuonna päihdetietousreittiä ei kuitenkaan järjestetty aikataulullisista syistä. Niilo-Rämä kertoo, että hän on parhaillaan kokoamassa yhteen eri toimijoita Pieksämäellä, jotka toimivat lasten ja nuorten parissa, jotta ehkäisevän päihdetyön verkostoa voitaisiin entisestään tiivistää.

– Tosiasiahan on, että ehkäisevä päihdetyö kuuluu meille kaikille. Se ei ole vain tiettyjen tahojen asia, vaan yhteinen juttu.

Niilo-Rämä kertoo havainneensa, että nuorten suhtautuminen päihteiden käyttöön on kiristynyt viime vuosina.

– Nykyään raittius ja päihteistä kieltäytyminen ei ole nuorten mielestä noloa. Tämä on mielestäni erittäin hyvä suuntaus, vaikkakin se tapahtuu hitaasti.

Samaa mieltä on Pieksämäen hyvinvointikoordinaattori Merja Norontaus.

– On muistettava se, että ehkäisevä päihdetyö ei ole suunnattu vain nuorille, jotka eivät ole vielä alkoholia edes maistaneet. Kohderyhmiä ovat myös työikäiset ja nykyään yhä enemmän myös ikäihmiset.

Erityisesti ikäihmisten lisääntyvä alkoholinkäyttö on puhuttanut viime vuosina.

– Kyseessä ovat ikäpolvet, jotka ovat eläneet sotien jälkeistä aikaa ja alkoholin käyttö on ollut erilaista. Nykyään myös yksinäisyys vaikuttaa siihen, että moni turvautuu päihteisiin, Norontaus sanoo.

Ehkäisevän päihdetyön viikko herättelee eri ikäryhmien parissa työskenteleviä ammattilaisia ottamaan päihteiden käytön puheeksi, mutta myös jokaista kiinnittämään huomiota hetkeksi omaan päihteidenkäyttöön. Moni ei välttämättä miellä itseään alkoholin suurkuluttajaksi.

– Usein ajatellaan, että on absolutisteja ja sitten niitä rapajuoppoja. Alkoholin suurkuluttajat ovat kuitenkin ryhmä, joka kasvaa jatkuvasti, Norontaus sanoo.

Selviä merkkejä liiallisesta alkoholinkäytöstä ovat muun muassa ongelmat arjessa jaksamisessa ja läheisten huoli.

– Jos yksikin läheinen sanoo, että on huolissaan sinun alkoholinkäytöstäsi, kannattaa asiaa pysähtyä pohtimaan.

– Pian kuvaan voivat astua univaikeudet, jaksaminen töissä ja vaikkapa parisuhdeongelmat.

Norontauksen mukaan moni joutuu helposti myös kierteeseen, jossa stressaavan työn tuomaa uupumusta lääkitään muutamalla niin sanotusti rentouttavalla juomalla.

– Se voikin helposti sitten kääntyä sellaiseksi, että unta on yhä vaikeampi saada ja sitä myöten jaksaminen vain vaikeutuu.

Tällä viikolla päihde- ja mielenterveyspoliklinikalla on mahdollista tehdä itsearviointia omasta päihteiden käytöstä, ja Yläristin pysäkillä Kirkkotiellä vietetään huomenna tiistaina avoimien ovien päivää.

Kello 12 Yläristin pysäkille saapuu Tyynelän erityisasiantuntija Kirsi Eskola, joka kertoo puheeksi ottamisesta. Pysäkillä on mahdollisuus testauttaa myös omaa alkoholin käytön riskiä AUDIT-kyselyllä.