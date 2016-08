Rakennustoimikunta odottaa tietojen päivitystä

Jorma Ylönen

Maanantaina kokoontunut yläkoulun rakennustoimikunta odottaa täsmennettyjä tietoja koulutoimen tilanteesta ennen päätöksentekoa.

– Virkamiehet ovat kokoamassa yläkouluhankkeeseen liittyvää aineistoa. He ovat luvanneet koosteen valmistuvan 5. syyskuuta mennessä. Näin ollen teemme päätöksiä jatkotoimista vasta seuraavassa, 12. syyskuuta pidettävässä kokouksessa, kertoo toimikunnan puheenjohtaja Risto Ockenström (kesk.).

Toimikunta tarvitsee päätöksenteon pohjaksi tietoa erityisesti koulujen oppilasmäärien kehittymisestä ja kaupungin kiinteistöjen tilanteesta.

– Kyseessä on yläkouluhanke, mutta käytännössä on pohdittava kokonaisuutta, jossa ovat mukana myös lukion ja ammatillisen koulutuksen tilatarpeet, Ockenström sanoo.

Muun muassa Pieksämäen Lehden yleisöpalstan kirjoituksissa on esitetty ajatus, että uutta yläkoulua ei tarvittaisi lainkaan: löytyihän Meriluodon koulun käyttökiellon takia tehdyissä järjestelyissä yläkoululle tilat lukiolta Keskuskadulta ja lukiolle yläkoulun tiloista Huvilakadulta.

Ockenström toteaa, että rakennustoimikunnan tehtäväksi on annettu yläkoulun rakentamisen toteuttaminen.

– Emme ryhdy tässä vaiheessa spekuloimaan vaihtoehdolla, että uutta yläkoulua ei rakennettaisi lainkaan. Sitten kun meillä on tarpeeksi pohjatietoa, voimme ottaa asiaan kantaa. Lopullinen päätöksenteko on kuitenkin kaupunginhallituksen ja -valtuuston asia.

Risto Ockenström kiistää keskustan Pieksämäen paikallisjärjestön puheenjohtajan, yrittäjä Arto Sepposen väitteen, että rakennustoimikunta olisi astunut yläkouluhankkeessa valmistelevien virkamiesten tontille.

Sepponen kirjoitti (PL 3.8.), että ”toimikunnan työ voidaan nähdä mahdollisten pormestariehdokkaiden työnäytteenä, siitä miten virkamiehille kuuluva työ käytännössä sujuu luottamushenkilöiltä”.

– Se on täysin virheellinen käsitys toimikunnan roolista. Toimikunta on normaali kaupunginhallituksen nimeämä työrukkanen tietyn asian hoitamiseksi ja siten ihan tavallista luottamushenkilötoimintaa.

Toimikunnan työlle ei ole nimetty virkamiesvalmistelijaa, vaan se tekee päätöksiä puheenjohtajansa selostuksen perusteella.

– Tietysti meillä on mahdollisuus käyttää viranhaltijoita asiantuntijoina ja valmistelijoina, joten ei heitä ole sivuutettu suunnitteluprosessista, Ockenström sanoo.