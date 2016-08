Päätökset koulujen ja päiväkotien lopettamisesta vielä vailla sinettiä

Kirjoittaja: Jorma Ylönen

Päätökset koulujen ja päiväkotien mahdollisesta sulkemisesta tehdään koulutuslautakunnassa vasta lokakuun lopussa.

– Virkamieskunta tekee edelleen selvityksiä ja tarkkoja kustannuslaskelmia, lautakunnan puheenjohtaja Jouni Vironen (sd.) sanoo.

Pieksämäen kaupungin talouden tasapainottamista pohtinut työryhmä esitti kesäkuussa Vehmaskylän ja Peiposjärven koulujen lakkauttamista ja päiväkotiverkon harventamista osana seitsemän miljoonan euron säästöohjelmaa.

Ennen juhannusta kokoontunut kaupunginvaltuusto piti kiinni vaadittavista säästösummista, mutta sysäsi asian vielä lautakunnille ja antoi niille mahdollisuuden vaihtoehtoisten säästöjen esittämiseen.

Sivistystoimessa säästövaatimus on 1,2 miljoonaa euroa. Vaadittavan summan raapiminen kasaan ilman yksikköjen lakkauttamisia on käytännössä mahdotonta.

– Tulemme täyttämään säästövelvoitteemme, mutta korostan, että päätöksiä yksiköitten lakkauttamista ei ole tehty, Jouni Vironen toteaa.

Päiväkotiyksiköistä uhan alla ovat lähinnä Siilin ja Harjun päiväkodit. Niiden kohtaloa on pohdittu koulutuslautakunnan alaisessa päiväkotityöryhmässä.

Työryhmän puheenjohtaja, koulutuslautakunnan varapuheenjohtaja Toni Harjunen (kesk.) sanoo, että työryhmä ei ole vielä tehnyt esityksiä lautakunnalle.

– Sivistystoimeen kohdistuva säästövaatimus on hirvittävän kova. Sen takia kahdenkin päiväkotiyksikön sulkemista joudutaan selvittämään.

Harjusen mukaan lokakuun loppuun mennessä tehdään tarkat laskelmat siitä, mitä eri vaihtoehdot tarkoittavat.

– On laskettava tarkkaan, kuinka paljon ja minkä ikäisiä lapsia eri päiväkodeissa olisi. Kahden päiväkodin sulkeminen olisi tiukka paikka jo pelkästään sen takia, että syksyllä 2017 tulee esikouluikään vuonna 2011 syntyneiden suuri ikäluokka.

Harjunen sanoo, että asia halutaan tällä kertaa selvittää kunnolla.

– Tässä kaupungissa on tehty liikaa päätöksiä sillä periaatteella, että päätös se on huonokin päätös. Sitä linjaa emme halua nyt edetä, vaan haluamme oikeasti selvittää, mitä seurauksia eri vaihtoehdoilla olisi.

Naarajärvellä huhu Siilin päiväkodin lakkauttamisesta on jo nostattanut vastarintaa. Lasten vanhemmat ovat aktivoituneet ja olleet yhteydessä luottamushenkilöihin.

Valtuutettu Kaija Viljakainen (kesk.) sanoo, että Naarajärven palveluihin kohdistuvat leikkaukset saisivat jo loppua.

– Vähitellen palvelut siirtyvät kantakaupunkiin. Viimeksi siirtyi hammashuolto, vaikka kantakaupungissa on puolen kilometrin välein kaksi yksikköä.

Ennen hammashuoltoa Naarajärveltä lähti terveysasema ja ennen sitä Siilin koulu. Nyt lähtölistalla on Siilin päiväkodin lisäksi Naarajärven kirjasto.

Viljakainen aikoo tavata sivistystoimen johtoa sekä muuta kaupungin virkamiesjohtoa päivähoitoasian tiimoilta.

– Tarkoituksena on myös järjestää avoin keskustelutilaisuus päivähoitoasioista ennen kuin asiat tulevat päätettäviksi. Emme anna vielä periksi.